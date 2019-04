Maa- ja metsätalouden tulevaisuus uhattuna

Muutaman päivän päästä ratkaistaan, ketkä Suomea johtavat seuraavat neljä vuotta. Viimeisimmät mielipidetiedustelut saivat minut kauhistumaan. Jos vaalitulos on sen suuntainen, seuraavan hallituksen kokoonpano on seuraava: SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP, siis vahva enemmistöhallitus.

Maa- ja metsätalouden osalta tulos olisi tuhoisa. Edellä kuvattu hallituksen kokoonpano tulisi toimeenpanemaan SDP:n vaaliohjelman tavoitteita. SDP on jo vuosia puhunut veropohjan laajentamisesta. Keskeinen osa tätä suunnitelmaa on kiinteistöveron ulottaminen metsiin ja peltoon. Pääomaveron korotus muutamalla prosentilla on myös valikoimassa.

Suora lainaus SDP:n vaaliohjelmasta: ”Arvonlisäverosta tulee kestävää kehitystä tukeva veromuoto.”

Ilmastonmuutosta torjutaan tuomalla mukaan ympäristöveroja. Kevyen polttoöljyn veron roimasta korotuksesta SDP:n puheenjohtaja kertoi tv:n vaalitentissä. Metsien hakkuiden rajoittaminen edellä mainitussa hallituksen kokoonpanossa on enemmistön tahto.

Seuraava hallitus tulee johtamaan Suomen EU-politiikkaa. Uuden EU:n ohjelmakauden aluksi päätetään maa­taloustukien uudelleen jaosta.

Eduskuntavaalit ratkaisevat maatalouden tulevaisuuden. Vain äänestämällä voimme vaikuttaa myönteisesti Suomen tulevaisuuteen. Edellä esitettyjen mahdollisten hallituspuolueiden vaaliohjelmat ovat hämmästyttävän samansuuntaisia. Merkittävin ero on suhtautuminen maahanmuuttoon.

Antti Tarkkala

Orivesi