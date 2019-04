Antti Rinne, Suomessa on 50 000 pienyritystä, joille ei ole tiedossa jatkajaa ja yrittäjät ovat lähes eläkeikäisiä. SAK:lla on miljardien omaisuus, joka on kerätty pienituloisilta palkansaajilta. Mitä varten omaisuus on kerätty? Jäsenistön hyväksi vai ay-pomojen huimiin palkkoihin ja bonuksiin?

Nyt olisi SAK:lla näytön paikka tehdä kerrankin kunnon teko ja ostaa yritykset. Samalla voisi näyttää ”kapitalistiselle” yhteiskunnalle, kuinka sosialisti työllistää. Tämä nostaisi työllisyystavoitetta noin prosentilla.

Ay-liike saa jäsenmaksuina vuosittain satoja miljoonia euroja. Kun tälle tulolle Antti laittaisit vaikkapa 34 prosentin pääomatuloveron, valtion kassaan kilahtaisi muhkea summa euroja, joita voisi käyttää vaikkapa koulutukseen.

Mikäli Antti aiot laitaa pellot ja metsät kiinteistö- tai varallisuusverolle, se on kaksinkertainen vero, koska puunmyynnistä jo maksetaan pääomavero.

Tästä myös seuraa, että metsätiet puomitetaan ja metsästysvuokrasopimukset tulevat maksullisiksi ja katsotaan, kuka saa metsästää. Mitä ilmeisimmin puun myyntiä yksityis­metsistä tullaan jarruttamaan.

Pauli Somero

Virrat