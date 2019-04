Maaseutu tarvitsee Petteri Orpon

Suomalaisen maatalouden kannattavuus on edelleen heikko. Viljelijöiden tuottaman ruuan ja tekemän työn halpuuttamiselle ei näy loppua.

Euroopan unionin ja Suomen kaikki maatalouden tukijärjestelmät neuvotellaan uusiksi EU:n uudella ohjelmakaudella.

En halua, että Antti Rinne on käymässä näitä neuvotteluja. Neuvottelijaksi tarvitaan jämäkkä Petteri Orpo. Pää­ministeriksi on tarjolla henkilö, joka on ollut myös maa- ja metsätalousministeri.

Ilmastonmuutoskeskustelu käy kuumana. Peltoviljelyä, lihantuotantoa ja metsä­hakkuita syyllistetään ja halutaan rajoittaa. En pidä tästä vastakkainasettelusta, sillä maaseudulla on tarjota keinot ilmastonmuutoksen hillintään. Hiilinielut ovat viljelijöiden ja metsänomistajien hallinnassa.

Repimisen sijaan asiat paranevat varmemmin yhteistyöllä. Ilmastotekojen eteenpäin viemiseen tarvitaan rakentava ja maaseudun elinkeinoja ymmärtävä Petteri Orpo.

Sami Yli-Rahnasto

Kauhajoki