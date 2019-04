Kalavesien sosialisointi etenee uuden lain myötä

Kun kalastuslain kokonaisuudistusta alettiin sorvata 6–7 vuotta sitten, olin huolissani siitä, että riittävätkö rahat silloin esitetyllä 35 euron kalastuksenhoitomaksulla omistaja- sekä viehekorvauksiin. Ennen lain voimaantuloa yli 65-vuotiaat vapautettiin kokonaan kalastuksenhoitomaksusta politikoinnin vuoksi ja maksu nostettiin 39 euroon.

Siinä vaiheessa viimeistään tuli selväksi, että tuo kertyvä rahamäärä tulee laskemaan.

Ongelmasta tulee krooninen, kun vuosittain 5 000–6 000 kalastuksen harrastajaa eläköityy ja jää maksuvelvoitteen ulkopuolelle ja samaan aikaan nuoria tulee vuosittain tilalle vain noin 1 000.

Laskin Haukivedellä omistajille/osakaskunnille vuosittain jaetut omistaja- ja viehekorvaukset vesihehtaaria kohden: 2012/37,8 senttiä, 2013/38,3 senttiä, 2014/40,5 senttiä, 2015/40,5 senttiä, 2016/58,3 senttiä (maksussa kahden vuoden viehekorvaus), 2017/24 senttiä, 2018/33 senttiä.

Viime vuoden korvausta nosti maa- ja metsätalous­ministeri Lepän omistajakorvauksiin siirtämä reilun miljoonan euron summa. Ilman sitä hehtaarikohtainen summa olisi häthätää ylittänyt 20 senttiä.

Myös meidän eläkeläistenkin pitäisi maksaa kalastuksenhoitomaksu, jotta sitä ei tarvitsisi nostaa liian suureksi.

Toisaalta ihmetyttää Vapaa-­ajankalastajien Keskusjärjestön kanta edelliseen maksun nostoon (39–45 euroa), joten he kritisoivat kovasti ja jopa yllyttivät olemaan maksamatta. Meidän pitäisi puhaltaa yhteen hiileen, koska vapaa-ajan kalastajia olemme myös me omistajat.

Tuo nykyinen osakaskunnille tuleva korvaustaso on niin pieni, että pienet alle tuhannen hehtaarin osakaskunnat eivät pysty toimimaan lainkaan, joten osakaskuntien yhdistyminen on vääjäämättömästi edessä.

Etelä-Savossa on ely-keskuksen ja Metsähallituksen vetämä Vetovoimaa maaseudulle -projekti, jonka myötävaikutuksella on nyt saatu jo useita suuria osakaskuntia ja lisää on tulossa. Leveämmillä hartioilla toiminta aktivoituu.

Pertti Kuvaja

Rantasalmi

