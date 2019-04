Kuljetukset rautatielle

Tunnin juna on mantra, jolla pyritään tärkeyttämään ensisijaisesti Helsingin tavoitteita. Päärata on Helsinki–Tampere–Seinäjoki–Oulu. Varmaankin se on päärata, koska se on nimetty sellaiseksi. Erityisesti Helsinki–Tampere-väliä pidetään tärkeänä. Ainakin yksi peruste on ollut, Helsinki on niin kallis asua, että pitää käydä Tampereella nukkumassa.

Entä jos Helsinki, Tampere ja Turku ratkoisivat asioitaan niin, että niistä löytyisi työntekijöille sopivan hintaisia asuntoja. Helsingistä voitaisiin siirtää myös koko valtakuntaa palvelevia työpaikkoja muualle Suomeen. Sinne, missä pystyy myös palkallaan asumaan. Tällaisia paikkoja löytyy myös radan varresta. Työtä ja palveluja pystytään myös järkevästi siirtämään etätyöksi ilman jatkuvaa kulkemista.

Ihmisten kuljetusinnossa näyttävät teollisuuden kuljetukset jäävän sivuosaan. Tärkeimmän teollisuuden kuljetusväylän Jyväskylä–Jämsä–Orivesi–Tampere–Rauma/Pori välin Orivesi–Jämsä kaksiraiteistamissuunnitelman piti olla valmiina jo toissa vuonna ja rakentaminen aloittaa viime vuonna. Suunnitelmat ovat valmiina Keski-Suomen osalta, mutta ei Pirkanmaan. Maakuntakaavassakin on vasta merkintänä parannettava rata.

Radan tuntumassa asuvana olen voinut todeta tavarajunien pitenevän, mutta mikä huolestuttavinta, rekkaliikenne ja pahat onnettomuudet kasvavat koko ajan 9-tiellä ja myös Nelostiellä. Tämän radan kapasiteetti ei riitä. Radan kaksiraiteistaminen ja vientitavaraliikenteen ohjaaminen kokonaan länsirannikon kaupunkien satamiin vähentäisi myös Helsinkiin johtavan radan liikennemääriä.

Tämän rataparannuksen Orivesi–Jämsä osalta tarvitaan nopeasti suunnitelmat ja päätöksiä. Jo tämä parannus korjaisi koko Keski- ja Itä-Suomen yhteyksiä. Väli Jyväskylään saakka olisi perusteltua jatkaa välittömästi tämän jälkeen.

Heikki Salomaa

Orivesi