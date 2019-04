Alkuperämerkinnät ovat askel oikeaan suuntaan

Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti 18.4 alkuperä­merkinnöistä otsikolla ”Ravintolan ei tarvitse ilmoittaa jauhelihan alkuperää, jos se sisältää suolaa enemmän kuin yhden prosentin”. Vaikka väite pitääkin paikkansa, se ei silti anna täsmällistä kuvaa asetuksen kokonaisuudesta.

Syy miksi lihavalmisteet kuten makkarat ja pizzoissa käytetyt kinkkusuikaleet ovat lain soveltamisalan ulkopuolella, löytyy EU-säännöistä. Raakalihavalmisteiden ja liha­valmisteiden kohdalla ei ole lainsäädäntöä, joka velvoittaisi kertomaan lihan alkuperää.

Tämä tarkoittaa, että makkaravalmistajan ei tarvitse kertoa, mistä maasta makkarassa käytetty liha on. Emme voi kansallisesti velvoittaa sen ilmoittamista myöskään ravintolalta. Siksi ilmoittamis­velvollisuus on rajattu tuoreeseen, jäähdytettyyn ja jäädytettyyn lihaan.

Samaisten EU:n sääntöjen mukaan jauheliha, joka sisältää suolaa yli prosentin ja ehkä myös muita mausteita, katsotaan niin ikään raakalihavalmisteeksi. Tällöin se on myös asetuksen soveltamisalan ulko­puolella. Tätä en kuitenkaan pidä hyvänä, vaan Suomen täytyy jatkossakin tehdä työtä entistä kattavampien alkuperämerkintöjen puolesta.

Suomi esitti paljon laajempaa aluperämerkintävelvoitetta. Komissio ei tätä hyväksynyt, koska EU-lainsäädännössä harmonisoidut säännöt koskevat ainoastaan tuoreen lihan alkuperämaan ilmoittamista, kun on kyse naudan-, sian-, lampaan- ja vuohen- sekä siipi­karjanlihasta. Vaikuttamistyötä on jatkettava EU-tasolla, jotta kuluttajalla olisi mahdollisuus tietää, mistä maasta esimerkiksi pizzassa käytetty kinkkusuikale on.

Asetuksella halutaan tukea kehitystä, jossa kuluttajat alkavat kysellä myös niiden lihojen alkuperämaata, jota ei ole ilmoitettu.

Tästä haluan syntyvän painetta alan toimijoille ilmoittaa myös kaikkien raakaliha­valmisteiden ja lihavalmisteiden raaka-aineena käytetyn lihan alkuperämaa. Huomioitava on, että alkuperäksi ei siis riitä teollisuuden brändi, vaan alkuperä löytyy aina jostakin maasta ja sen maatilalta.

Nyt annettava asetus on askel oikeaan suuntaan. Tutkimusten mukaan, jopa 80 prosenttia kuluttajista pitää tärkeänä, että aterian raaka-­aineena käytetyn lihan alkuperämaa ilmoitetaan ravintolassa (Kantar TNS). Valta­osa kuluttajista katsoo myös, että alkuperämaalla on vahva merkitys lihan laatuun.

Miksi kauppa tai ravintola haluaisi jättää alkuperän merkitsemättä?

Kuluttajalla on oikeus kysymättäkin tietää ruuan alkuperä myös ravintolassa.

Jari Leppä

maa- ja metsätalousministeri (kesk.)

