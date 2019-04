Maatilat näyttävät esimerkkiä kiertotalouden luomisessa

Maapallo ei kestä nykytahtia. Meidän on löydettävä keinoja samanaikaisesti huolehtia ilmastosta ja ympäristöstä sekä turvattava talouden kehitys.

Maa- ja metsätalouden niskaan on liian usein asetettu ilmastoroiston viittaa, vaikka sankaritekoihin olisi suuret mahdollisuudet. Kannattavat maaseudun elinkeinot ovat paras tae varmistaa Suomen kehitys hiilineutraaliksi. Tappiota tekevällä yritystoiminnalla ei ole varaa kehittää uutta.

Vaikka ilmastotyötä on tehty maa- ja metsätiloilla jo pitkään, ei vielä olla lähelläkään maaliviivaa. MTK haluaa tuoda uusia ratkaisuja tarjolle. Tuorein ratkaisu on maailman ensimmäisen markkinapaikan luominen maatalouden sivuvirroille. www.kiertoasuomesta.fi julkaistiin Pirkanmaan pilottina pari viikkoa sitten.

Markkinapaikkaa voidaan käyttää jo nyt koko maassa, mutta markkinointi kohdistetaan etenkin pilottialueena toimivalle Pirkanmaalle.

Kiertoasuomesta.fi on verkkokauppapaikka, missä maatilat voivat tarjota myyntiin tai noudettavaksi käytännössä mitä tahansa. Kauppapaikassa on valmiina kolmisenkymmentä valmista kategoriaa lannoista nurmiin ja kuormalavoista maatalousmuoviin. Jos maatilalla on jotain, mitä se itse ei tarvitse, on lähes varmaa, että jollain muulla on sille käyttöä.

Markkinoiden syntyminen on edellytys sille, että kiertotalous parantaa maatalouden kannattavuutta. Tilanne on hyvä, koska markkinoiden syntyminen pitkälti tilojen omissa käsissä.

Tästä syystä on välttämätöntä, että maatilat rekisteröityvät markkinapaikkaan ja luovat tarjontaa. Myös ostajien kannattaa rekisteröityä ja jättää ostotarjouksia. Kasvavat osto- ja myyntimäärät mahdollistavat markkinahintojen syntymisen ja kauppatapojen kehittymisen.

Kiertotalousmateriaaleja tarjoavat maatilat näyttävät ainutlaatuista esimerkkiä siinä, miten ilmastoystävällinen talous rakennetaan. Kiertoasuomesta.fi on myös selvä viesti tulevalle hallitukselle. Sopivilla kannusteilla ja markkinoiden edistämisellä luodaan kestävää kasvua koko Suomelle.

Maatalouden edellytyksiä heikentämällä tai vaikkapa lannan käyttöä sääntelemällä vaarannetaan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Uusien markkinoiden luominen edellyttää oivalluksia meiltä kaikilta. Ensimmäinen on, etteivät sivuvirrat ole jätteitä, vaan uudelleen hyödynnettäviä raaka-aineita. Lisäksi on ymmärrettävä, että materiaaleille on luotava markkinat. Meille kaikille riittää tekemistä.

Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

MTK