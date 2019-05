Arkielämämme monimutkaistuu ja raaistuu

Digitalisaation ja elintason nousun piti helpottaa elämäämme. Toisin on käynyt.

Joskus kaukana historiassa, viime vuosituhannella, ihmiset hoitivat asioita keskenään. Kasvotusten, puhelimella. Vastapuoleen luotettiin.

Nyt asiointi, laskutus, ajanvaraus, oma-tietokanta se ja se ”hoitaa” asiat. Paitsi ettei hoida.

Elämän viattomimmatkin ilmenemismuodot, kuten puhelin-, energia-, terveys-, lehti- ja jätelaskut on ulkoistettu. Laskutuksen hoitavat yleensä perintäyhtiöt. Jo ensimmäisessä laskussa muistutetaan perintä- ja ulosottotoimista. Varmuuden vuoksi.

Jos palvelun tuottajalla, mikä klisee, on vielä puhelin, siihen vastaa robotti. Joskus harvoin vastaaja on ihminen, hänen toimipaikka lienee Portugalissa tai Intiassa. Laskuissa ja sähköposti-ilmoituksissa onkin jo suoraan sanottu: Meille et voi soittaa etkä asiaasi selvittää saati kysellä.

Minulla on ollut pankki­yhteys samaan toimijaan jo yli 50 vuotta. Yhtäkkiä he kyselevät, kuulustelevat minua netin yli.

Olenko töissä valtiolla, matkustelenko? Mistä saan rahaa ja mihin sen käytän? Niin kuin nyt eläkeläisellä nyky-Suomessa olisi paljon varaa törsäillä.

Vuodenvaihteessa olin mukana pienessä kaupassa. 30 vuoden nuhteettoman veroasioinnin jälkeen joku lappu oli unohtunut toimittaa tai maksaa. Verottaja muisti korkolapulla. Mukaan tulivat normaalit uhkaukset ulosotosta ja seuraamuksista.

Siperiaa ei mainittu. Jos olisin ollut matkoilla, luultavasti komeilisin jo perintälistoilla, sillä posti kulki viikon. Vain muutaman kympin tähden.

Oma lukunsa on Kelataksin tilaaminen tai terveyskeskuksen ajan varaus. Olen onnistunut, luojan kiitos, niitä välttämään. Syrjäkylillä vaaditaan muutenkin nykyisin omatoimisuutta.

Toivottavasti uuteen eduskuntaan valittiin tekijöitä ja näkijöitä, jotka edes tunnistavat tämän meille ”kehityksenä” markkinoidun kiristys- ja haitta­palvelun. Tai sitten kaikki mieliala- ja masennus­lääkkeet vapautetaan kioskikauppaan. Nolla arvonlisä­verolla.

Kari Partanen

Sulkava