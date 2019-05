Aseistariisunnan aika

Seuraavan hallituksen on tehtävä kaikille selväksi, että asevarustelu ja sotilasliitot eivät kuulu arvomaailmaamme. Sen sijaan Suomen ja EU:n on edistettävä nykyistä tiukemmin rauhaa ja kansainvälistä aseistariisuntaa.

Hallitusohjelmaan kuuluu selkeä ei Natolle. Lisäksi nykyinen Naton ja Suomen välinen isäntämaasopimus on vietävä eduskunnan perustuslakivaliokunnan syyniin.

Isäntämaasopimuksella avataan Suomen rajat Naton sotakoneistolle. Sopimuksen junaili Alexander Stubbin (kok.) hallituksen ulko­poliittinen ministerivaliokunta vuonna 2014 ilman edus­kunnan päätöstä.

Nato-jäsenyyden vastustus on Suomessa valtavirtaa: vastustus on ollut kannatusta selvästi suurempaa koko lähihistorian, ja viimeisimpinä vuosina kannatus on pudonnut entisestään.

Suomalaiset haluavat Naton pysyvän kaukana rajoiltamme. Suomalaiset eivät halua lähettää omia lapsiaan ja vanhempiaan kaukaisiin kriiseihin tappamaan ja kuolemaan.

Rauhaa, yhteistyötä ja diplomatiaa rakennetaan parhaiten kansainvälisellä aseista­riisunnalla. Aseistariisunnasta vapautuvilla taloudellisilla resursseilla pitää parantaa pieni- ja keskituloisten toimeentuloa ja kaikille kuuluvia, maksuttomia palveluja.

Jaakko Lindfors

eurovaaliehdokas (vas.)

Turku