Suomi tarvitsee maatalousmepin

Suomi tarvitsee seuraavaan Euroopan parlamenttiin henkilön, joka pyrkii maatalousvaliokunnan jäseneksi. Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen käsittely on kesken. Uudistus määrittää maataloutemme säännöt vuosille 2021–2027.

EU on sitoutunut turvaamaan maatalouden harjoittamisen jokaisessa jäsenmaassaan. Tästä on pidettävä kiinni – pöydällä on Suomen ruoantuotannon tulevaisuus.

EU:n komission ehdottamat leikkaukset on pystyttävä torjumaan. Ne kohdistuvat erityisesti maaseudun kehittämiseen, josta Suomi on vastaanottanut suhteessa eniten EU-varoja luonnonhaittakorvausten ja ympäristötoimenpiteiden kautta. Leikkaukset uhkaavat elinkeinon jo ennestään heikkoa kannattavuutta ja alan tulevaisuuden uskoa. Erityisen vaikea on ehdotus tukikatosta, joka rankaisee investointeja tehneitä viljelijöitä.

Ympäristöohjelmien tiukentuessa huolenaiheena on ruuan tuottamisen vaikeutuminen pohjoisessa. EU-parlamentin ympäristövaliokunnan kanta maaliskuussa oli myrskyvaroitus. Sen vaatimukset turvemaiden suojelusta ja talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä olivat pohjoiselle maallemme mahdottomat. Näiden voimien vaikutusvalta voi nousta seuraavassa parlamentissa.

Tärkeimmät päätökset cap:n sisällöstä tehdään 2019–2021, minkä vuoksi toimeen on tartuttava heti. Ainoana suomalaisena maatalousvaliokunnassa vaikuttanut ja verkostoitunut Elsi Katainen on valmis.

Elsi Katainen oli ratkaisevassa asemassa vaikuttamassa Etelä-Suomen kansallisen tuen erityispoikkeukseen ja tuottajan aseman parantamiseen ruokaketjussa epäreilujen kauppatapojen direktiivin kautta. Maatalouskomissaari Hogan pitää tätä direktiiviä hänen merkittävimpänä saavutuksenaan. Kataisen työ neuvottelijana nosti hänet EU:n maatalouspolitiikan raskaaseen sarjaan.

Ministeri Jari Leppä on tehnyt Eksin kanssa tiivistä yhteistyötä. Hänen mielestään Elsillä on vahva asema parlamentissa, huippuluokan osaamista ja hän pitää aktiivisesti yhteyttä. Juuri tällaisia meppejä Suomi tarvitsee ajamaan asiaamme EU:ssa.

Meillä ei ole varaa jättää näin vahvan vaikuttajan ja tehokkaan toimijan osaamista käyttämättä.

Sirkka-Liisa Anttila

Forssa

Pertti Hakanen

Sastamala

Anne Kalmari

Kivijärvi

Juha Korkeaoja

Kokemäki

Juha Pylväs

Ylivieska

Eerikki Viljanen

Vihti

