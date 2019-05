Kotimaiset mansikat ovat makeita

Mia Palokallio analysoi mainiosti kotimaan matkailua jutussaan (Mansikanmakuista matkailua, MT 22.5.). Hän totesi veistellen, että kotimaan matkailu maksaa mansikoita.

Kotimaan matkailupalvelujen hinnat ovat korkeampia kuin esimerkiksi suomalaisten suosikkimatkakohteissa Baltian ja Välimeren maissa. Mistä hintaero sitten aiheutuu?

Tärkeimmät syyt ovat Suomen korkeammat henkilöstö­kulut ja verotus sekä harmaa talous.

Eurostatin mukaan työvoima­kustannukset majoitus- ja ravintola-alalla olivat Suomessa vuonna 2015 työntekijää kohti 27 000 euroa vuodessa. Esimerkiksi Portugalissa ne olivat 11 000 euroa, Kreikassa 9 000 euroa ja Latviassa 6 000 euroa.

Kun henkilöstökulujen osuus on ravintolatoimialalla keskimäärin 32 prosenttia liikevaihdosta, henkilöstökulujen vaikutus hintaan on merkittävä.

Alkoholin verotus on Suomessa EU:n kireintä. Miedoissa viineissä on Suomessa alkoholijuomaveroa 36,09 euroa litralta 100-prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna. Esimerkiksi Portugalissa ja Kreikassa miedossa viineissä ei ole lainkaan alkoholijuomaveroa, Latviassa vero on 8,36 euroa litralta.

Oluen verotuksessa Suomi on suorastaan ylivoimainen. Kun Suomessa litrassa olutta 100-prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna on alkoholijuomaveroa 1,72 euroa, niin toiseksi kireimmän verotuksen maassa, Irlannissa, vero on 1,06 euroa.

Etenkin ravintolatoiminnassa saa merkittävän edun kilpailijoihin nähden jättämällä tilittämättä verot valtiolle, maksamalla palkat työntekijöille pimeänä ja jättämällä huolehtimatta työntekijöiden sosiaali- ja eläketurvasta.

Suomessa tämän harmaan talouden osuudeksi on arvioitu 8–10 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Monissa muissa maissa arviot liikkuvat useissa kymmenissä prosenteissa.

Vastuullisuus on voimistuva trendi myös matkailussa. Suomessa hintoja nostavat korkeat työvoimakustannukset ja verot. Veroilla ylläpidetään yhteiskunnan palvelut sekä työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamisella annetaan työntekijöille heille kuuluvat oikeudet.

Myös ilmastonmuutoksen torjuminen puoltaa kotimaan matkailua. Kotimaan matkailu maksaa mansikoita, mutta mansikat ovat makeita.

Timo Lappi

toimitusjohtaja

Matkailu- ja Ravintolapalvelut

MaRa ry