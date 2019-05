Metsä Group ilmoitti rakentavansa uuden biotuotetehtaan Kemiin. Biotuotetehdashankkeita on suunnitteilla myös muualle Suomeen.

Investoinnit ovat tärkeitä niihin liittyvien arvoketjujen vuoksi, sillä metsäsektori on lähes kokonaisuudessaan suomalaisten hallussa. Kyse ei ole vain biotuotetehtaasta, vaan paljon laajemmasta asiasta: alihankintaketjusta, jossa mukana ovat metsäkoneet, metalliala, sahat ja sekä investointia varten rakennettava infrastruktuuri, joista syntyy uutta työtä ja yritystoimintaa.

Metsät nähdään yhä tärkeämpänä osana ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastokeskustelussa olisi nähtävä globaali perspektiivi, eikä tuijotettava kotimaan hiilinielua lyhytnäköisesti vain yhden vuoden tasolla.

Keskustelu hiilinieluista ja metsien käytöstä on turhan mustavalkoista. Brysselissä tämä on vielä jokseenkin ymmärrettävää, sillä monella jäsenmaalla ei edes ole metsätaloutta, jonka suunnasta väitellä. Kotimaan keskustelu kummastuttaa enemmän. On ylipäätään vaikea ymmärtää, miksi Euroopan metsäisin maa, joka on elänyt ja hengittänyt metsistä vuosisatojen ajan, hakkaisi niitä kestämättömästi.

YLE uutisoi, että Suomen ja muiden jäsenmaiden hakkuusuunnitelmat ovat EU:n komission asiantuntijaryhmän uudelleenarvioitavana. Kerrottiin, että säästyvä metsä nielisi Suomen tieliikenteen päästöjä. Ajatus kummastuttaa. Emme voi lähteä siitä, että liikenteen päästöt siivotaan Suomen metsiin.

Päästöjä on vähennettävä myös liikenteessä. Tähän Suomen maailmankin mittakaavassa huipulla oleva liikenteen biopolttoainesektori tarjoaa ratkaisuja, jossa myös metsäpohjaisilla raaka-aineilla on tärkeä rooli.

Norjalais-suomalainen tutkimus totesi vastikään, että hakkuiden vähentäminen Euroopassa lisäisi hakkuita muualla, jolloin potentiaaliset ilmastoedut koko maailmalle jäisivät saamatta. Voikin perustellusti kysyä, kuka muu hoitaa metsät ja tekee puusta kestävämpiä tuotteita kuin me suomalaiset?

Suomen hiilinielu on Euroopan suurin, ja pitkällä aikavälillä se kasvaa. Myös muut maat on saatava samalle uralle.

Elsi Katainen

europarlamentaarikko (kesk.)