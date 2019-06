Brasilian sademetsää hakataan ennätysvauhtia

Maaseudun Tulevaisuudessa 26.4. kirjoitettiin Brasilian ”turbomaataloudesta”. Se, että karjateollisuuden pelätään uhkaavan sademetsiä, on jopa vähättelyä. Ympäristön saastuminen on jo nyt hälyttävää ja monien sademetsäyhteisöjen elämä on konkreettisesti uhattuna.

Siirtomaa-ajasta selvinneet alkuperäiskansat kamppailevat edelleen perustuslain takaamasta maanomistuksesta omilla alueillaan. Äärioikeistolainen presidentti Bolsonaro on julistanut, että intiaaneille ei myönnetä senttiäkään lisää maaoikeuksia. Kovien puheiden myötä laittomien puunhakkaajien sekä suurmaanomistajien ja teollisuuden etuja ajavien aseellisten ryhmien hyökkäykset reservaatteihin ovat lisääntyneet.

Brasiliassa murhataan eniten ympäristön puolustajia koko maailmassa, ja näistä suurin osa on alkuperäiskansojen ja muiden perinteisten luontaistaloudessa elävien maaseutuyhteisöjen ihmisiä (71 henkeä vuonna 2017).

Brasilian alkuperäiskansat ovat Amazonian sademetsän suojelun edellytys. Asutetuilla sademetsäalueilla laittomat hakkuut ja metsäkatoa seuraava eroosio on onnistuttu estämään parhaiten. Myös Suomi on auttanut keräilysuojelualueiden tukemisen kautta suojelemaan satoja tuhansia hehtaareja sademetsää. Silti maapallon keuhkoja tuhotaan nyt ennätysvauhtia.

Pahenevasta metsäkadosta piittaamatta Bolsonaron hallitus pyrkii avaamaan alkuperäiskansojen reservaatit maatalouden ja kaivosteollisuuden käyttöön. Brasiliassa molemmat teollisuudenalat aiheuttavat peruuttamattomia tuhoja. Viime vuosien suuronnettomuuksissa kokonaisten kansojen asuinalueita on tuhoutunut.

Uusi hallitus on nyt väljentänyt ympäristölupien ehtoja entisestään. EU:n ja Suomen tulee vaatia vakuudet sademetsien ja alkuperäiskansojen suojelusta kaikessa Brasilian kanssa käytävässä kaupassa. Myös yritysten ja kuluttajien tulisi boikotoida tuotteita, joiden valmistus uhkaa sademetsää.

Inkeri Aula

antropologi, Brasilian kulttuurin tutkija

Livonsaari