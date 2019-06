Hallitusohjelma huomio sisäilmaongelmat

Maatamme vaivaava laaja sisäilmaongelma on viime vuosina alettu ottaa yhä vakavammin. Edelleen kuulee kuitenkin liian usein asiaa vähätteleviä kommentteja.

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku – niin myös sisäilmaongelman kohdalla. On kiistaton tosiasia, että liian moni suomalainen rakennus on terveydelle haitallinen kosteusvaurioiden tai esimerkiksi puutteellisen ilmanvaihdon takia.

Sisäilmaongelma ei ole leikin asia. Moni on menettänyt terveytensä, omaisuutensa ja tulevaisuudenuskonsa hometalon takia. Joka puolella maata on rakennusvirheiden tai kunnossapidon laiminlyöntien pilaamia koulu-, toimisto- ja sairaalarakennuksia.

Maanantaina julkistettu viiden puolueen neuvottelutulos hallitusohjelmaksi on sisäilmasairaiden auttamisen ja rakennuskannan tervehdyttämisen kannalta erittäin merkittävä, jopa mullistava.

Hallitusohjelmassa sisäilmaongelmat otetaan tosissaan. Ohjelmassa myönnetään, että sisäilmaongelmat aiheuttavat terveyshaittoja ja sairauksia ja että rakennuskannan teknisessä kunnossa on korjaamista. Vielä tätäkin tärkeämpää on, että ohjelmassa päätetään parantaa rakentamisen laatua ja vähentää sisäilmaongelmia.

Erittäin hyvä linjaus on myös päätös tuoda kuntotarkastustoiminta lainsäädännön piiriin ja asettaa kuntotarkastajille pätevyysvaatimukset.

Merkittävintä sisäilmasairaiden näkökulmasta hallitusohjelmassa on, että siinä tunnustetaan sisäilmasairaiden vaikea tilanne ja päätetään selvittää heidän tilanteensa siten, että sisäilman vuoksi työkyvyttömät ja työpaikkakyvyttömät eivät jää ilman toimeentuloa.

Hometalon vuoksi talousvaikeuksiin joutuneiden kannalta on erittäin hyvä, että hallitusohjelmassa päätetään selvittää hometalon ostajan oikeusturvan muutostarpeet sekä yksityisten omistamien asuinrakennusten korjausavustusten tarpeellisuus. Vastaus tähän on selvä: oikeusturvaa tulee parantaa ja korjausavustuksia tarvitaan.

Nyt on huolehdittava, että hallitusohjelman hyvät linjaukset viedään käytäntöön. Sisäilmasairailla on toivoa.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja (kesk.)

Oulu

