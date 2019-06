Saimaan lauttaliikennettä ei pidä heikentää

Varsinais-Suomen ely-keskus valmistautuu maantielauttaliikenteen kilpailutukseen. Suomen 41 maantielautasta 14 sijaitsee Järvi-Suomessa. Elykeskus esittää, että vuoden 2020 alusta siirryttäisiin aikataulutettuun liikennöintiin. Nykyisin lossit liikennöivät ilman aikataulua tarpeen mukaisesti.

Ehdotus on ristiriidassa lain kanssa. Laissa todetaan, että lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Esitys kuitenkin lähtee siitä, että aikataulusta tulisi pääsääntö. Aikatauluun siirtymistä perustellaan sillä, että se on tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa. Minkäänlaisia ympäristövaikutusten arviointeja ei kuitenkaan esitetä.

Elykeskuksen toiminta lausuntoprosessin aikana on näyttäytynyt paikallistoimijoille erikoisena. Ensin kuntiin tuli viranhaltijoille sähköposti, jossa tiedusteltiin kunnan kantaa palvelutason muutokseen. Vähän tämän jälkeen ilmoitettiin, että Lausuntopalvelu.fi-palvelussa on avattu lausuntomahdollisuus myös muille toimijoille. Tietoa ei ole, miten muita tahoja on informoitu tästä mahdollisuudesta.

Lausuntopalvelun kautta kunnillekin tuli selväksi, että kyse on laajamittaisesti koko Järvi-Suomen alueesta eikä vain yksittäisistä sopimuksista. Tässä vaiheessa Itä-Suomen neuvottelukunta reagoi voimakkaasti vaatien heikennysten perumista. Saaristolaissa on kirjattu, että valtion on pyrittävä huolehtimaan, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut ja että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat.

Ehdotettu palvelutason heikennys on vastoin lain henkeä. Aikataulutus ruuhkauttaa losseja etenkin kesäaikaan. Aikataulujen ohella on muistettava, että jo nykyisin losseilla on tauot useamman kerran päivässä. Puunuitot pysäyttävät lisäksi liikenteen liki kolmeksi vartiksi. Samoin tukkirekka vie yhden vuorovälin, koska kantavuusrajoitusten takia muita ajoneuvoja ei silloin kyytiin mahdu.

Lossien aikataulua on kokeiltu 90-luvun puolessa välissä ja kokeilu todettiin epäonnistuneeksi. Se johti kilpa-ajoihin saaristoteillä lautalle ehtimiseksi ja lopulta aikatauluista luovuttiin. Lausuntopalvelun vastausaika on jatkettu 15.8.2019 saakka. Tähän mennessä lausuntoja on tullut 78 ja valtaosa niistä on muutokselle kielteisiä.

Onko elykeskuksen tahtotila, että maaseudun ja saaristolaisten arkea ja elinkeinotoimintaa hankaloitetaan oleellisesti?

Niina Kuuva

Puumala

Jarkko Wuorinen

Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja

Kaisa Ralli

Sulkavan kunnanhallituksen puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen

Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tauno Nurmio

Enonkosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja

