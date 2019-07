Lapsen vieminen sotatoimialueelle kriminalisoitava

Suomesta lähti Irakiin ja Syyriaan terroristijärjestön miehittämälle alueelle eri arvioiden mukaan useita kymmeniä henkilöitä tai jopa yli sata henkilöä joko taistelemaan Isis-terroristi­järjestön riveissä tai muuten tukemaan kalifaattia.

Lähtijöistä noin 20–30 prosenttia on arvioiden mukaan naisia. Mukana on kuitenkin ollut kokonaisia perheitä, eli sotatoimialueelle on viety Suomesta myös alaikäisiä lapsia. Terroristien vaimot ja lapset on kalifaatin kukistumisen jälkeen viety Syyrian ja Irakin rajalla sijaitsevaan Al-Holin leiriin, jossa leirillä olijoiden itsensä mukaan lapset ovat aliravittuja ja lapsia kuolee koko ajan.

Tällaisiin oloihin joutuminen vaarantaa lasten hengen ja terveyden. Rikoslaissa on merkittävä puute, sillä vaikka matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten on kriminalisoitu, alaikäisen lapsen saattamista hengen sekä fyysisen terveyden ja henkisen hyvinvoinnin vaarantaviin oloihin viemällä hänet sotatoimialueelle ei ole erikseen säädetty rangaistavaksi.

Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen on lapsen huoltajan tai huoltajien vastuulla. Tästä syystä rikoslakiin tulisi säätää uusi pykälä, jossa kriminalisoitaisiin lapsen vieminen sotatoimialueelle. Ottaen huomioon teosta seuraava haitta lapsen terveydelle ja kehitykselle rangaistusasteikon tulisi vastata törkeää pahoinpitelyä.

Myös yrityksen tulisi olla rangaistava ja pyrkimyksen viedä lapsi sotatoimialueelle tulisi olla peruste lapsen huostaanottoon, jotta lapsen henki ja terveys voidaan turvata.

Valitettavasti lakialoite ei vaikuta Al-Holin leirillä olevien lasten tilanteeseen eikä äitejä voida tuomita takautuvasti. Al-Holin tilanteesta on kuitenkin opittava ja vähäisintä, mitä päättäjät voivat tehdä, on säätää laki, joka kriminalisoi lapsen sotatoimialueelle viemisen.

Olen tehnyt aiheesta toimenpidealoitteen 26.6.2019. Aloite keräsi nimikirjoituksia yli puoluerajojen perussuomalaisista, kristillisdemokraateista ja kokoomuksesta.

Sanna Antikainen

kansanedustaja (ps.)