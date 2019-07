Lapsivaikutusten arvioinnin oltava järjestelmällistä

Vaikutusten monipuolinen ennakkoarviointi kuuluu hyvään julkisen hallinnon päätöksentekoon. Ilman riittävää arviointia ei voida puhua tietoon perustuvasta päätöksenteosta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi jää kuitenkin hyvin usein vähäiseksi päätösten valmistelussa.

Lapsivaikutusten arviointi on osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Sen erityispiirteenä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetty lapsen edun ensisijaisuuden periaate, joka velvoittaa valtiota, kuntia ja muuta julkista hallintoa.

Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen. Arvioinnin lisääminen on ollut kirjattuna jo useamman hallituksen ohjelmaan. Itsenäisyyden juhla­vuoden lastensäätiön Itlan kesäkuun alussa julkaisema selvitys osoittaa, ettei lapsivaikutuksia kuitenkaan arvioida systemaattisesti hallituksen esityksissä. Niissäkin tapauksissa, joissa arviointia on tehty, se on yleensä jäänyt kapeaksi tai pintapuoliseksi.

Lisäksi tunnistettuja vaikutuksia saatetaan jättää huomiotta. Näin tapahtui muun muassa varhaiskasvatus- ja koulutusleikkauksista päätettäessä.

On hienoa, että uudessa hallitusohjelmassa sitoudutaan arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia. On kuitenkin varmistettava, ettei hallitusohjelman lupaus jää tälläkin kertaa kuolleeksi kirjaimeksi. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on sisällytettävä lainsäädännön ja budjetin valmistelun ohjeistuksiin ja koulutuksiin, ja ministeriöiden johdon on sitouduttava arviointien toteuttamiseen.

Myös kunnat ja tulevat maakunnat tarvitsevat koulutusta ja tukea lapsivaikutusten arviointiin. Hallinnossa tarvitaan tahtotilaa vaikutusten arviointeihin sitoutumiseen ja arvioinnin kehittämiseen. Ilman toimintakulttuurin muutosta lapsivaikutusten ja muu ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi jää edelleen puheiden tasolle.

Lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa arviointia. Hallinnossa on kehitettävä yhteistyötä muun muassa koulujen ja päiväkotien kanssa lasten ja nuorten osallisuuden varmistamiseksi.

Esa Iivonen

johtava asiantuntija

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kirsi Pollari

erityisasiantuntija

Lastensuojelun Keskusliitto

Viivi Tikanmäki

asiantuntija

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö