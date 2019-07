Luontojärjestöt osaavat trollata

Metsämiesten Säätiön tilaama selvitys tukee aiempaa käsitystä: luonto- ja ympäristöjärjestöt osaavat trollata metsäasiantuntijoita paremmin. Samanlaisia tuloksia on saatu aiemminkin muun muassa Metsäyhdistyksen tiedusteluista.

Maaseudun lehdet kirjoittavat metsästä luotettavammin kuin pääkaupungin suuret mediat. Niiden mielipideosastojen tiukan seulan läpäisee melkeinpä mikä tahansa metsätalouden vastainen näkökohta. Siitä on tullut este näyttöön perustuvalle metsätiedolle.

Poliitikot saavat mielipidekirjoituksista vahvistusta mielikuvilleen. Kun vastassa on tutkimukseen perustuva tieto suhteessa mielikuvaan, vaarana on virheellisten päätösten teko.

Kansalaiset tuntevat metsien merkityksen. Puut sitovat omissa tehdassaleissaan hiilidioksidia ilmaiseksi. Metsänhoitoon joudutaan panostamaan 10–15 prosenttia puukaupan tuloista.

Metsätalous on hieno elinkeino ja pitää maamme asuttuna. Metsä on laajalti omistettua ja hyvää yksityistä perusvarallisuutta. Kaikkea sitä, mitä hyvää kansalainen voi toivoa. Väärien uskomusten, mielikuvien ja tietojen levittäminen on vastuutonta.

Yksi esimerkki tästä oli kolme vuotta sitten ilmestynyt kirja ”Puiden salattu elämä”. Kirja on saksalaista huuhaa-metsäkirjallisuutta tekijänään Peter Wohlleben (2016).

Sisältö on täynnä silmiin pistäviä virheitä. Poimin näistä joitakin varsinkin kun niitä perustellaan ”tuoreen kansainvälisen tutkijaryhmän tuloksilla”:

”Mitä enemmän puulle karttuu ikää, sen nopeammin se kasvaa. Puuvanhukset ovat tutkimusten mukaan tuottoisempia kuin keskenkasvuiset puut. Hevosen käytöllä puunkorjuussa saadaan muutettua talousmetsän hoito voitolliseksi.”

Näillä näkökohdilla on meillä perusteltu jatkuvan metsänkasvatuksen vaihtoehtoa.

Kirjan sisältöä ihasteltiin kritiikittä tietysti Suomen Luonto -lehdessä. Ja mikä pahinta Loimu (Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto) yhtyi ihastelijoihin. Se on kuitenkin akavalainen ammattijärjestö, joka ei sallinut käydä keskustelua kirjan sisällöstä.

Metsäntutkimuksesta eläköityneenä voin vain ihmetellä yhä uudestaan, kuinka tämä on mahdollista Euroopan metsäisimmässä maassa. Ja on hyvä muistaa sekin, että metsäntutkimuslaitos perustettiin 100 vuotta sitten.

Ovatko vihreät trollit vieneet metsäntutkijoilta sananvapauden?

Simo Hannelius

metsänhoitaja

Kauniainen

Vastuullisuus näyttää olevan myrkkyä.