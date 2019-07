Valta uusjakoon sote-maakunnissa

Sote-uudistuksen maakuntamallissa Kinnulan kunnanjohtajaa Erkki Nikkilää huolettaa se, että päätöksenteko keskittyy maakuntien keskuksiin (MT 5.7.). Huoli ei ole aiheeton, sillä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin laskelmien mukaan maakuntavaaleissa keskuskaupungit saavat yksinkertaisen enemmistön kaikissa maakunnissa kahta lukuunottamatta (MT 9.3.2018).

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa annettujen äänien perusteella peräti 171 kuntaa jäisi ilman paikkoja maakuntavaltuustoissa. Myös Kinnula ja jutussa mainittu Kyyjärvi jäisivät ilman edustajaa.

Vallanjaon kannalta muutamalla valtuutetulla ei ole mitään merkitystä paitsi Varsinais-Suomessa, jossa Turulta puuttuu yksi ääni enemmistöstä, ja Pohjanmaalla, jossa Vaasalta uupuu neljä ääntä.

Kinnula ja Kyyjärvi sen sijaan ovat edustettuina Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa, jossa niillä on kummallakin seitsemän ääntä. Äänimäärä perustuu vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin siten, että jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohti.

Erikoissairaanhoitolain mukaan äänet määräytyvät jäsenkuntien asukasluvun mukaan.

Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

Äänileikkuri rajoittaa Jyväskylän äänimäärän 389:ään, kun se ilman leikkuria saisi 555 ääntä. Jyväskylän äänivalta on kuitenkin 63,34 prosenttia, kun sen väestöosuus viime vuodenvaihteessa oli 56 prosenttia.

Erikoissairaanhoitolain 20 prosentin äänileikkuri laskisi Jyväskylän äänivallan alle sen väestöosuuden. Epäselvää on, mihin Ksshp:n 35 prosentin äänileikkuri perustuu.

Kinnulalla ja Kyyjärvellä on paitsi edustus yhtymävaltuustossa myös äänivaltaa eli sanan- ja määräysvaltaa puoli prosenttia kummallakin, kun niiden väestöosuus oli 0,64 ja 0,53 prosenttia vastaavasti.

Kinnula on maakuntauudistuksessa määrä siirtää Keski-Pohjanmaan maakuntaan.

Soite eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä aloitti toimintansa toissa vuoden alusta. Kaikki valta Soitessa on jo valmiiksi Kokkolalla! 14/26 äänellä sillä on ehdoton enemmistö eli kaikki sanan- tai määräysvalta, vaikka sen väestöosuus on vain 61 prosenttia. Muilla yhdeksällä kunnalla on 1–2 ääntä, joilla niillä ei kuitenkaan ole lainkaan äänivaltaa.

Ääni- tai äänestysvalta on eri asia kuin äänimäärä tai -osuus. Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg on 2000-luvulla kunnallisvaalien jälkeen laskenut puolueiden voimasuhteet kunnissa.

Kinnulassa ja Kyyjärvellä keskustalla on kaikki valta samoin kuin lukuisissa muissa kunnissa, joten ihmetystä herättää niiden hinku luopua vallastaan, jonka kuntayhtymät tarjoaisivat vaaleilla valittavien maakuntavaltuustojen sijasta.

Seppo Heinonen

taloustieteiden maisteri

Vantaa

