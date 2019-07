Suomen taattava turva lapsilleen

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) esittää, että kuntien tulisi harkita nuorille kotiintuloaikoja (MT 8.7.). Esitys tuli julki samaan aikaan, kun poliisihallitus julkaisi rikostilastonsa, jonka mukaan alaikäisiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat yli 40 prosentin kasvussa.

Viime vuodenvaihteessa tuli julkisuuteen lukuisia tapauksia, joissa aikuiset maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijamiehet olivat käyttäneet hyvinkin nuoria suomalaislapsia seksuaalisesti hyväkseen. Tänä vuonna useita tekijöistä on tuomittu useamman vuoden vankeusrangaistuksiin.

Näiden uutisten jälkeen tulee pakostikin laskettua yhteen 1+1. Samaan aikaan, kun seksuaalirikollisuus kasvaa yhteiskunnassamme, aiotaan jatkossa pyrkiä estämään lasten ja nuorten liikkumista.

Sinällään ymmärrettävää, mutta eikö pitäisi puuttua itse rikollisten toimintaan?

Hallitus ei halua myöntää, että Suomesta on tullut hallitsemattoman maahanmuuton lieveilmiöiden takia monin paikoin turvaton paikka lapsillemme ja nuorillemme. Suomen kehityksen suuntaa on ollut ikävä seurata, varsinkin kun omassa lapsuudessani tällaisia asioita ei tarvinnut pelätä.

Hallituksen keskeinen tehtävä on varmistaa, että Suomi on turvallinen paikka elää kaikille suomalaisille. Jos hallitus ei pysty tätä takaamaan, se on epäonnistunut pahemman kerran.

Sanna Antikainen

kansanedustaja (ps.)

Outokumpu