Hömppäheinistä on hyötyä

Höpöheinät on joukko nurmi­kasveja, joita käytetään muuhun kuin rehuntuotantoon. Monesti ne liitetään niin sanottuun näennäisviljelyyn, jossa ei ole tarkoituskaan tuottaa mitään vaan kuitata tuet.

Tämä on väärinymmärrys, koska höpöheinilläkin on tarkoituksensa.

Viherlannoitusnurmi ja viherkesanto ovat hyvä lisä kasvinviljelytilan viljelykiertoon, ne parantavat maan laatua ja katkaisevat kasvintuhoojakierteen, jolloin kemiallista torjuntaa voidaan vähentää.

Monimuotoisuus- ja luonnonhoitopellot tarjoavat luonnonvaraisille eläimille suojapaikan sekä ravintoa. Riistaeläimetkin viihtyvät niillä ja riistapelloilla ja jättävät varsinaiset viljelykset rauhaan.

Suojavyöhykenurmet perustetaan vesistöjen varsille vähentämään eroosiota ja ravinnevalumia. Niillä on kaikista muista poiketen korjuuvelvoite.

Joissakin yhteyksissä höpöheinät on mielletty luomuun, mutta hömppää voi olla kummassakin tuotantotavassa. On niistä sekin etu, että heinäpeltojen ala on pois viljantuotannosta, jolloin tuotanto alkaa vastata kysyntää.

Höpöheinät ovat siis todellakin tarpeellisia ja hyödyllisiä. Nykyään puhutaan kovasti ilmastonmuutoksen torjunnasta ja hiilensidonnasta, eikä mikään ole niin hyvä hiilensitoja kuin monivuotinen nurmi.

Hiilensidonta on oikeastaan ainoa pienempien tilojen oljenkorsi tässä suuruudenhullussa maailmassa, jossa poliitikot suosivat ainoastaan jättiläistiloja pienet totaalisesti unohtaen.

Tukijärjestelmää ollaan uudistamassa. Puhutaan, että tuet pitäisi suunnata ruuantuotantoon, joka on kyllä asiallinen periaate. Mutta tärkeää on myös ympäristönsuojelu, joten höpöheinätkin tarvitsevat tukensa!

Piakkoin nähdään, ollaanko sitä aidosti ympäristön ystäviä vai ovatko kyseessä vain puheet.

Jos joku pelkää, että höpöheinät valtaavat alaa oikeilta viljelykasveilta, siihen on konsti: nostakaa viljan hintaa. Viljelijät kyllä viljelevät sitä, mikä parhaiten tuottaa!

Ja jottei kotieläintilojen talous romahda, pitää nostaa myös lihan, maidon ja kananmunien hintoja. Siis halpuutukselle loppu!

Keijo Komu

maaatalousyrittäjä

Vesilahti