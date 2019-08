Hirmuinen hiilidioksidi vähenee vesivoimalla

Hiilidioksidi on vaarallinen kaasu hengitettynä, mutta se ei kuitenkaan pärjää vaarallisuudessa hiilimonoksidille eli häälle.

Kasvit eivät tule toimeen ilman hiilidioksidia. Kasvaminen ja sadon tuottaminen perustuvat kasvien viherhiukkasten kykyyn ottaa hiilidioksidia ilmasta ja yhteyttää se auringonvalon katalysoimana veteen, jolloin syntyy kasvien ja eläinten tarvitsemia yhdisteitä.

Teollisena aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut. Se on pitänyt lämmön ilmakehässä, ja siitä ovat peräisin nykyisinkin ihmisiä vaivaavat säähäiriöt.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden laskemisesta on tullut ainakin eurooppalaisille pitkällä aikavälillä henkiin jäämisen edellytys.

Liikenneministeri Sanna Marin on räväkästi todennut, että liikkumisen päästöt pitää ensin rajata siirtymällä sähkö­käyttöisiin kulkuneuvoihin. Ministerin pitäisi ensin katsoa, mistä pitkällä aikavälillä saadaan jatkuvasti tarpeeksi paljon sähköä.

Konsteja on monia. Energiaa tarvitaan joka tapauksessa liikkumiseen, lämmittämiseen, viilentämiseen ja leivän saantiin eli teolliseen tuotantoon.

Suomessa on maailman puhtain ilma. Tilanteen säilyttäminen vaatii koko pohjoiselta pallopuoliskolta todellisia toimia.

Lapin Kansassa on Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen todennut vesivoiman tuottavan puhtainta energiaa (LK 9.7.) Se on merkittävä ulostulo nykyisessä tilanteessa, kun pitää löytää todelliset keinot, millä hillitään hiilidioksidin määrän kasvua ilmakehässä.

Vesivoiman lisärakentaminen jo valjastettuun Kemijokeen ei aiheuta korvaamattomia ympäristöhaittoja. Sen sijaan se toisi työtä koko Lappiin.

Nykyisin näkyy altaat tehdyn niin, että turve ja risukko on poistettu allasalueelta, jolloin rannat on saatu muistuttamaan luonnon järvien ratoja. Siitä on oivallinen esimerkki Sodan­kylän Sattasessa.

Vesivoimalla saadaan hirmuinen hiilidioksidi vähenemään.

Eelis Pulkkinen

