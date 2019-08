Lukijalta: Eläinsuojeluyhdistysten toiminta on laillisuuden rajoilla – mitä hyvinvointia palvelee lisääntymiskyvyttömäksi tekeminen?

"Mitkä ovat ESY:jen todelliset resurssit arvioida ihmisten kykyä huolehtia koiristaan?"

Suomalaisille luonto ja eläimet ovat iso asia. Me puolustamme eläinten hyvinvointia omassa maassamme ja otamme kantaa toimintaan muuallakin.

Eläinsuojeluyhdistykset (ESY) ovat ainakin media­näkyvyyden perusteella tärkeässä roolissa. Niiden toiminnassa on kuitenkin piirteitä, joissa liikutaan laillisuuden rajoilla.

Haluan tuoda esille kaksi tärkeää asiaa: koirien välittäminen uusille omistajille ja toiminta valvontaeläinlääkäreiden kanssa.

Puhdasrotuisten koirien kaupassa käytetään Kennelliiton malleja.

Suurimpien kasvattajien toimintaan ulottuvat myös kuluttajasuojalaki ja kuluttaja­riitalautakunnan suositukset.

Eläinsuojeluyhdistysten koirakaupat ovat omassa maailmassaan. Kasvattajat eivät voi myydä puhdasrotuista koiraa ehdollisesti. Sen sijaan ESY:t myyvät koiria ehdollisesti.

Mitkä ovat ESY:jen todelliset resurssit arvioida ihmisten kykyä huolehtia koiristaan? Eikö koiranpidon valvonta myös näiden koirien osalta kuulu valvontaeläinlääkäreille?

Uutisointi somessa, televisiossa ja lehdissä palvelee ESY:jä siinä, että ihmisten käsitys eläinsuojelutapauksista on yksipuolinen.

Kaikki eläinsuojeluyhdistyksiin päätyneet koirat eivät suinkaan ole haisevia takkukasoja, jotka eivät ole koskaan olleet häkkinsä ulkopuolella.

Kaikki koirien entiset omistajat eivät ole pahoja tai huonoja ihmisiä. Koirat on voitu viedä, koska yhdellä on hammaskiveä, koska yhden tarhassa on liian iso kivi, koska yhdellä on hilsettä ja koska yhden korvalehdestä puuttuu pala.

Kun ESY välittää näitä koiria, niillä voi niiden uudessa sijoituspaikassa olla hilsettä tai hammaskiveä. Näinkö ne sitten haetaan takaisin?

Kun valvontaeläinlääkäri VEL päättää ottaa ihmiseltä koiran tai koirat, hänen tulee antaa asiasta päätös ja järjestää koirien tilapäinen asuminen. Koiran omistaja voi nimittäin valittaa päätöksestä.

Tällä hetkellä esiintyy kuitenkin kummallista toimintaa, jossa VEL luovuttaa koirat eläinsuojeluyhdistyksille jo valitusprosessin aikana. ESY:t sitten kiireen vilkkaan steriloivat tai kastroivat koirat ja myyvät ne eteenpäin.

Mitä eläinsuojelua tai eläimen hyvinvointia palvelee eläimen lisääntymiskyvyttömäksi tekeminen? Millä oikeudella ESY:t ja niiden yhteistyökumppani eläinlääkärit näin tekevät?

Millä perusteella koiralle on parempi ajautua täysin vieraaseen paikkaan verrattuna, että koirien omistaja olisi osoittanut koirille paikan, jossa ne ovat olleet ennenkin esimerkiksi hoidossa?

Mistä kumpuavat eläinsuojeluyhdistysten ylivoimainen etiikka ja taito?

Yhdistysten toimintatavat tulisi ottaa perusteelliseen keskusteluun erityisesti nyt, kun uutta eläinten hyvinvointi­lakia ryhdytään hahmottelemaan.

Tina Taivaloja

varatuomari, Helsinki

MT:n kaikki mielipidekirjoitukset