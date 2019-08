Puhetta kyllä, mutta ei tekoja

Timo Kauniston kirjoitus (MT 9.8.2019) oli hyvä, mutta olen parista seikasta eri mieltä.

Vanhatkin periaatteet ovat sovellettavissa nykyaikaan. Mikäli keskusta jatkaa Alkiolla ratsastamista myös tulevaisuudessa, on tehtävä suuria muutoksia, eivätkä silloin 1970-luku ja Virolainen riitä.

Jos keskusta ryhtyy nuoleskelemaan helsinkiläisnuorisoa äänten toivossa, on tunnustettava, että Alkio on taaksejäänyttä elämää. Puolue uudistukoon sen jälkeen miten tahtoo.

Hyppeleminen oikealta vasemmalle, vanhoillisesta vapaamieliseen sekä maaseudulta kaupunkeihin on lopetettava! On oltava keskellä järjen ääni, kun haitalliset ääripäät riitelevät, tämähän on olennainen osa Santeri Alkion opetuksia.

Niko Järvi

Kokkola