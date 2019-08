Miksi vanhuksilla ei ole oikeutta ulkoiluun?

Vanhusten ja pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden ulkoiluttamisen toteutuminen huolettaa. Resurssipula ja joskus jopa sopivien vaatteiden puute voi rajoittaa ulkoilumahdollisuuksia. Eri kunnissa ja hoitolaitoksissa tuntuu olevan ulkoilutuksen toteutuksessa ja sen valvonnassa isoja eroja.

Mielenkiintoista on, että vankienhoitoon liittyvässä laissa sanotaan, että on annettava mahdollisuus ulkoiluun kerran päivässä. Vastaavaa kirjausta ei laissa tunnu olevan vanhustenhoitoon liittyen. Miksei?

Tein eduskunnassa asiasta kirjallisen kysymyksen. Kysyin, miten ulkoiluttaminen toteutuu ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä. Samalla kysyin, kuinka varmistetaan ulkoilutukseen määrärahat ja resurssit.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi tekemääni kirjalliseen kysymykseen.

Ministeri myönsi, että ulkoiluasiassa on havaittu paljon puutteita. Ministerin vastauksessa kerrotaan, että hallitus aikoo kehittää palveluita muun muassa laatimalla pitkäkestoisen ikäohjelman. Siinä luvataan lisäksi vahvistusta kodinhoidon resursseihin.

Ministeri Kiuru ei kuitenkaan antanut suoraa vastausta kysymykseeni: Milloin voimme olla varmoja, että jokaista ulkoilutuksessa apua tarvitsevaa vanhusta tai laitoshoidossa olevaa ulkoilutetaan säännöllisesti, mikäli se on hänen tahtotilansa ja hänen vointinsa sallii sen?

Ulkoilemisen mahdollistaminen on mielestäni tavoite, johon tulisi pyrkiä. Pidän sitä hyvin tärkeänä. Näiden asioiden kehittymistä tulee seurata tarkoin.

Jossain ulkoiluttaminen näyttää toteutetun hyvin, jossain siihen ei ole ollut riittävästi resursseja. Valtiolla ja lainsäädännöllä sekä käytettävissä olevilla euroilla on iso merkitys tulevaisuudessa.

Syyttävää sormea on turha osoittaa tekeviin hoitajiin, vaan on puututtava resursseihin ja valvontaan. Eduskunnassa tätä asiaa on tärkeää nostaa esille ja muistuttaa, että ulkoiluttamisen mahdollisuuksia oikeasti parannetaan.

Ulkoilu piristää ja antaa voimavaroja sekä tuo hyvää mieltä. Kaikilla ei ole omaisia ja läheisiä, jotka pääsisivät ulkoiluttamaan. Järjestöt ja eri tahot ovat järjestäneet ulkoilutempauksia, joilla on ollut korvaamaton merkitys.

Ulkoilumahdollisuuden tulisi olla perusoikeus, eikö niin? Tämä kuuluu asioihin, jotka on saatettava kuntoon aidosti, eikä vain juhla- tai vaalipuheissa.

Minna Reijonen

Kansanedustaja (ps.)