Lihansyöntiä ei pidä rajoittaa

Ruoka on ihmiselle erittäin tärkeä ja henkilökohtainen asia. Tällä hetkellä kuitenkin yhä useampi poliitikko on alkanut vaatia lihansyönnin rajoittamista tai jopa kieltämistä. Yleisimmät syyt liittyvät ilmastoon ja terveyteen.

Ne eivät kuitenkaan tarkemmin tarkasteltuna pidä vettä.

Ihminen on luonnostaan sekasyöjä. Ihmiset ovat aina syöneet lihaa osana ruokavaliota. Elimistö on tottunut sekaruokaan. Lihalla onkin todettu olevan runsaasti terveyshyötyjä, kuten ravintoaineiden saanti monipuolisesti, muistin ja yleiskunnon paraneminen sekä monien kansansairauksien ehkäisy. Salaatista ei saa proteiinia, B-vitamiinia tai hivenaineita.

Lihaa sisältävä ruokavalio on todettu pelkkää kasvisruokavaliota ilmastoystävällisemmäksi. Lihan aiheuttamat kasvihuonepäästöt per kalori ovat tutkitusti monia suosittuja kasviksia pienemmät. Etelä-Euroopasta tai jopa kauempaa tuotujen kasvisten kuljetus aiheuttaa runsaasti päästöjä. Esimerkiksi soijasta suurin osa on tuontisoijaa, joten soijankin hiilijalanjälki on melkoinen.

Muun muassa vihreät on kannattanut maataloustukien suuntaamista kasviksille. Se kuitenkin aiheuttaisi suuret vahingot maito- ja lihateollisuudelle, mikä johtaisi työttömyyden lisääntymiseen. Mistä korvaavat työpaikat saataisiin? Kasvituotannon tukeminen myös vääristäisi elintarvikemarkkinoita. Myös huoltovarmuus kärsisi lihantuotannon rajoittamisesta.

Lihan ravinto- ja energiasisällön korvaaminen ei onnistu kasviksilla, vaikka kasviksiakin tarvitaan mahdollisen kriisin varalta.

Lopulta hyvä maku on monelle tärkein syy syödä lihaa. Keinotekoiset prosessoidut kasvisjäljitteet eivät vain pärjää aidolle lihalle maussaan.

Kun valitsee suomalaista lihaa, tietää mitä syö. Suomalainen liha on turvallista ja vastuullisesti tuotettua.

Minna Saarni

Jyväskylä