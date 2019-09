Valheille rakentuva sertifiointi ei kelpaa metsien omistajille

Metsäjohtaja Karoliina Niemi Metsäteollisuus ry:stä kirjoitti (MT 26.8.) otsikolla ”FSC:n kontrolloitu puu ei ole uusia asia”. Niemi kirjoittaa, että ”PEFC kattaa metsistämme yli 90 prosenttia, mutta FSC-­sertifioituja metsiä on alle 10 prosenttia”.

Vähän niitä on muuallakin maailmassa yksityisten ihmisten metsissä, ja syy on perin yksinkertainen. Valveutunut metsänomistaja ei työnnä kaulaansa narun silmukkaan. Narun, jota pitelevät ja aina otsikoita halutessaan kiristävät konflikteista elävät ympäristöliikkeet.

FSC-sertifiointia on yritetty juurruttaa suomalaisiin yksityismetsiin lupaamalla hintalisää sertifioidulle puulle. Onko sen suuruutta on salailtu vai pikemminkin pienuutta hävetty?

Ruotsissa on kerrottu puunmyyjän saavan jopa 20 kruunua (noin 2 euroa) kuutiometrille lisähintaa, jos myyty puu on sekä FSC- että PEFC-sertifioitua.

Ruotsin tuottajien LandSkogsbruk-lehti uutisoi 9.8., ettei FSC-lisää makseta kuin eteläisessä Ruotsissa. Tukholman pohjoispuolella on metsäjättien laajat FSC-sertifioidut metsät, joista saadaan ”ekopuuta” niin, ettei torppari Anderssonille makseta äyrin äyriä, ei myöskään PEFC:stä.

Venäjän metsätaloutta sertifioitiin pikakyytiä FSC:n järjestelmään takavuosina, kun haluttiin haastaa PEFC kisaan siitä, kuka on iso ja kenen on valta.

Hyvän kuvan Venäjän savuisen metsätalouden tilasta antaa Venäjän WWF:n metsäohjelman johtaja Nikolai ­Shmatkovin artikkeli, joka löytyy suomennettuna googlaamalla Idän Metsä ja sieltä kohdasta ”ajankohtaista” 22.1.2018. Käykää lukemassa!

Kirjoitus alkaa: ”Metsä on öljyn, kaasun ja sepelin kaltainen luonnonvara niin yrityksille kuin valtiovallallekin. On vain täysin unohdettu, että se on uusiutuva luonnonvara ja että sitä voidaan ja täytyy kasvattaa.”

Shmatkovin kirjoitus on surullista luettavaa ja paljastaa FSC:n onttouden. Miten olisi, metsäjätit, kannattaisiko sertifioinnissakin pitäytyä totuudessa ja kertoa totuus myös asiakkaille?

Ette kai sentään niin naiiveja ole, että kuvittelette FSC:n kriteerien pysyvän aina samoina? Ne kiristyvät ja niiden kiristyminen kaventaa kerta kerralta yksityisten metsänomistajien mahdollisuuksia tehdä tulosta metsillänsä.

Tuore HCV-kohteiden kartoitusfarssi jatkoi Naturan mätää perinnettä, eli toiminnan kohteeksi valitut yksityiset metsänomistajat sivuutettiin tyystin. Kehno keitto kiehahti yli ja teettää nyt paljon ylimääräistä työtä.

Juha Aaltoila

metsänhoitaja

Helsinki