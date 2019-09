Uudet isännät

Naapurissa oli isäntänä aikoinaan isäntä, joka oli olemukseltaan vähäinen mutta muuten jämerä mies.

Mentiin metsään tekemään leimikkoa. Kovin halusi metsän­hoidon neuvoja määräillä leimauksista. Vähän aikaa kuunneltuaan isäntä kysyi vakaaseen tapaansa: kumpi meistä tässä on isäntä.

Perustuslain mukaan kansalaisten omaisuus on valtion suojeluksessa. FSC-porukka on peräti tietämättömiä, elleivät he ole lukeneet Suomen perustuslakia.

Mitään HCV-arviointeja ei saa tehdä, ellei metsänomistaja ole sellaista pyytänyt ja ole itse mukana.

Onko tropiikin metsänhoito jo kunnossa?

Risto Perttula

Pomarkku