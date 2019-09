Naakkoja pitää vähentää

Naakka on yleistynyt alueellamme hurjaa vauhtia, ja satapäiset parvet ovat tuttu näky. Naakasta aiheutuu myös maatiloilla monenlaista haittaa paalien rikkomisesta piippujen tukkimiseen.

Viimeinen pisara monen sietokyvylle on viime päivinä vahvistunut epäily salmonellan leviämisestä naakkojen välityksellä. Maatilat varautuvat tautiuhkiin suurella vaivalla, mutta joka koloon ja rakoon tukkivaa naakkaa on vaikea torjua. Laiduntavien eläinten kohdalla suojautuminen on jopa mahdotonta, varsinkin kun suurella osalla maatiloista ei ole minkäänlaista asetta.

Haastankin nyt alueen metsästäjät vahinkoeläinten, varsinkin naakan vähentämiseen. Metsästys perustuu pääosin maanomistajien hyvään tahtoon antaa vastikkeetta alueensa metsästyskäyttöön. Nyt onkin vastapalveluksen aika. Olkaa yhteydessä läheisiin maatiloihin ja sopikaa paikka, missä jahti on tehokasta kotieläimiä säikyttämättä.

Aloitetaan tehokas varislintujen vähentäminen ensi lauantaiaamuna, yhteistyössä maatilojen kanssa.

Ari Perälä

MTK-Etelä-Pohjanmaa