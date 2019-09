Saldot isännällä

Tosi on, että niin sanottu isäntä pitää kaiken saldon nimissään. Niin sanottu emäntä ei ole saanut rahaa ennen kuin on päässyt eläkkeelle. Sieltä on tullut joku kolikko omaan taskuun.

Jaksan silti vain. Yksi kohtalotoveri monista.

Emäntä

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.