Yrittäjyyskasvatus on osa yhteiskuntaa

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) aikomus jättää yrittäjät ja lukiolaiset pois Opetuslautakunnan johtokunnasta on hyvin epädemokraattista ja syrjivää. Nyt eletään 2000-luvulla, jolloin yhdessä tekeminen ja eriarvoisuuden minimointi sekä vahvasti tulevaisuuteen satsaaminen ovat tätä päivää.

Emme voi ajatella, että ne tahot, jotka luovat työpaikkoja ja innovatiivisuutta jätetään poliittisten syiden vuoksi pois neuvottelupöydistä. Suomen hallituksen kova tahto nostaa työllistymisprosenttia ja luoda uusia työpaikkoja yhdessä Yrittäjien ja eri tahojen kanssa ei toteudu. Suomessa jos missä tulee tekojen puhua puolestaan.

Lukiossa yrittäjyyskasvatus kuuluu jo monelle opiskelijalle valinnaisena aineena. Monet kunnat ja lukiot ovat tehneet merkittäviä hankkeita yhteistyössä yrittäjien kanssa – näihin on saatu jopa EU:n tukirahaa.

Yrittäjyyskasvatus on osa suomalaista yhteiskuntaa; se luo meille innovatiivisia uusia yrittäjiä, jotka haluavat yrittää Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Mikä muu kuin yhdessä tekeminen ja usko siihen, että Suomi on hyvä maa elää ja yrittää saa ihmisen ryhtymään yksin- tai pk-yrittäjäksi? Tulevaisuudessa uudet työpaikat luodaan juuri pk-yrityksiin.

On ollut hienoa huomata kuinka oppilaitokset ovat tehneet räätälöityä työtä yhdessä yrittäjien kanssa, yrittäjien tarpeita kuunnellen. Näin olemme luoneet useita työpaikkoja ja jopa kouluja yrityksiin – tästä hyvänä esimerkkinä Ponsse Pohjois-Savossa.

Yrittäjiä on aina tavalla tai toisella rangaistu siitä, että he haluavat yrittää juuri Suomessa, mitäs jos me menisimmekin lakkoon?

Tarja Arbelius

puheenjohtaja

Savon Yrittäjät