Lintuja parvina

Maatiloilla pelätään nyt salmonellan uhkaa.

Suuri määrä naakkoja ilmaantuu rehupaaleille ja pihoille. Ne nykivät kaiken, mitä irti saavat, ja ulostavat tietysti.

Tämä lintu on ainakin ollut rauhoitettu, eikä niitä saisi hätyytellä. Itselläni ovat kattilankannet kovilla, kun valtava parvi ryntää pihapuiden latvoille kirskumaan.

Meillä on myös vieraslaji valkoposkihanhi. Se tyhjentää ja sotkee viljelypeltoja ja uimarantoja jopa kaupunkien liepeillä. Uimarannatkin täynnä sikarin kokoista pötkilöä. On siinä kiva käyskennellä. On kokeiltu, josko koira varovasti niitä hätyyttelisi.

Merien luodoilla on puolestaan merimetsoja. Valkoisiksi ruiskitut luodot ja kalliot ovat kamalan näköisiä.

Varmasti nämä lajit, jotka ovat kovia suojeltuina lisääntymään ja leviämään, lisäävät myös tautien, jopa salmonellan riskiä.

Valkoposkihanhea ja merimetsoa pitäisi saada pyydystää siinä kuin valkohäntäpeuraakin. Sekin on vieraslaji ja riski liikenteessä.

Meillä vetäydytään helposti EU-direktiivien taakse. Onko sieltä tosiaankin kaikkia näitä kieltoja tullut? Jos on, niin miltä taholta ja millaisin perustein?

Ritva Salonen

Mäntsälä