Lapsiperheköyhyyden poistaminen on yhteinen tehtävämme

Lapsiperheköyhyys on vakavimpia ongelmia Suomessa. Noin kuukausi sitten uutiset kertoivat, että joka seitsemäs maamme lapsista joutuu arjessaan elämään köyhyydessä.

Tilanne on lasten ja perheiden kannalta väärin, kestämätön tälle maalle – ja suoranainen häpeä meille päättäjille yli puoluerajojen.

Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi linjapuheessaan äskettäin, että tavoitteena on oltava lapsiperheköyhyyden poistaminen Suomesta.

Tavoite on äärimmäisen kova ja edessä on pitkä tie, mutta olen samaa mieltä siitä, että yhtään vähempää emme voi tavoitella. Lapsissa on tämän maan tulevaisuus.

Puoluepoliittinen kiistely tässä asiassa ei tee oikeutta ongelman vakavuudelle ja on muutoinkin tarpeetonta. Jokainen Suomen puolueista on ollut viime vuosina vuorollaan hallitusvastuussa. Tärkeintä on yhdessä hakea ja saada aikaan ratkaisuja, joilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä autetaan.

Keskusta on ajanut parannuksia perheiden arkeen ja toimeentuloon. Hallituksen budjettiriihessä korotettiin yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä, helpotettiin opiskelevien vanhempien toimeentuloa ja nostettiin pienimpiä vanhempainpäivärahoja.

Korotukset eivät varmastikaan ole riittäviä, mutta toivon mukaan ne osaltaan helpottavat arjessa pärjäämistä ja ovat viesti siitä, että me eduskunnassa emme elä norsunluutorneissa.

On välttämätöntä, että myös perusturvaa parannetaan edelleen tulevina vuosina riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksessa kulloinkin ovat. Tärkeää on auttaa vaikeuksissa olevia perheitä ajoissa, ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Perheille tarvitaan lisää arjen apua koteihin ja muita matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja.

Tällä vaalikaudella on tärkeää laittaa kuntoon myös koulutuksen perustaa, niitä lasten koulutien ensimmäisiä vuosia. Jokaiselle lapselle on taattava perustaitojen, ennen muuta luku- ja laskutaidon oppiminen.

Peruskoulun ensimmäisiin vuosiin ja opettajien työn tukemiseen tarvitaan lisää voimavaroja. Päiväkotien ryhmäkokoja on pienennettävä. Näihin saatiin jo budjettiriihessä jonkin verran lisää rahaa.

Myös perhevapaat vaikuttavat perheiden toimeentuloon. Niitä on uudistettava, mutta se ei saa tarkoittaa perheille leikkausta toimeentuloon eikä rajoituksia vapauteen järjestää lastenhoito niin kuin kodeissa hyväksi katsotaan. Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia. Uudistuksen on oltava parannus perheiden arjessa.

Olisi myös paikallaan, että koko eduskunta kävisi lähiaikoina yhteisen, vakavan keskustelun lapsiperheköyhyyden vähentämisestä. Se mahdollistaisi yhteisen, yli vaalikausien ulottuvan näkemyksen rakentamisen.

Minusta kaikki järkevät ehdotukset kannattaa kuunnella ja huomioida riippumatta siitä, tulevatko ne hallituksen vai opposition piiristä. Suomesta on yhteistyöllä tehtävä entistä lapsiystävällisempi maa.

Eeva Kalli

keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja