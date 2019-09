Tarjotkaa mahdollisuus istuttaa puu, kunnat!

Kun viisitoista vuotta sitten aloimme istuttaa puita verkkokoulussamme, silloin jo oli tiedossa, että metsien rooli ilmastonmuutokseen on merkittävä. Viime kesänä tutkijat totesivat tiedelehti Sciencen artikkelissa, että puiden istuttaminen on tehokkaampi ja halvempi kuin mikään muu ilmastonmuutoksen torjuntakeino.

Miljardien puiden istuttaminen ympäri maailman on merkittävin ja helpoin tapa torjua ilmastonmuutosta. Koulumme ovat istuttaneet reilut 30 miljoonaa puuta kouluilla 157 maassa. Se ei ole paljon, mutta esimerkki siitä, mitä vapaaehtoisverkostot voivat yhdessä tehdä globaalisti.

Koulumme ovat istuttaneet puita monista syistä, esimerkiksi tuomaan viihtyisyyttä sekä viilentämään ja puhdistamaan ilmaa. Kaakkois-Aasian koulut ovat istuttaneet mangroveja muun muassa vaimentamaan tsunamien voimaa ja lisäämään kalakantaa. Afrikassa on istutettu paljon hedelmäpuita ja jo lähes kadonneita alkuperäislajeja suojaamaan luonnon monimuotoisuutta.

Istutuksissa on ollut aina mukana lähiyhteisö, joka on auttanut taimien ja istutuskohteiden löytämisessä. Puiden istuttaminen on alusta saakka ollut sukupolvia yhdistävä tapahtuma. Pidämme kansainvälisiä istutuspäiviä muun muassa YK:n rauhan päivänä 21. syyskuuta ja luonnon monimuotoisuuden päivänä 22. toukokuuta. Puut merkitään tietoineen kartalle suomalaisella Envirate-sovelluksella.

Viime kesänä järjestimme Suomessa maailman koululaisten ilmastokokouksen, jossa koululaiset lähes 70 maasta keskustelivat ilmastonmuutoksesta ja konkreettisista keinoista, joihin he voivat osallistua. Äänestyksen jälkeen suosituimmaksi nousi puiden istuttaminen ja metsitys. Tavoitteena on sitoa 3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoden 2025 loppuun mennessä eli istuttaa noin sata miljoonaa puuta.

Vaikka Suomi on Euroopan metsäisin maa, meiltäkin löytyy talousmetsien lisäksi paikkoja, joihin puita voi istuttaa, esimerkkinä erilaiset joutomaat ja maisemointialueet teiden varsilla. Kutsummekin Suomen kunnat mukaan etsimään alueita, joihin kuntalaiset, koulut, järjestöt ja yritykset voisivat istuttaa yhdessä puita.

Mika Vanhanen

toiminnanjohtaja

ENO Schoolnet ry

Joensuu