Kummaa meininkiä

Luke aikoo lakkauttaa Siikajoen Ruukissa sijaitsevan uuden nautaeläintutkimuslaitoksen. Asema on valmistunut vuonna 2013 ja tutkimustyöt on juuri saatu kunnolla käyntiin. On kummallista meininkiä ja maatalouden ahdistamista yleisen mielipiteen runnellessa muutenkin tärkeää oman maamme elintarviketuotantoa.

Maatalouselinkeino on kovaa työntekoa eikä sieltä optiomiljoonia kerätä. Kotimainen lihantuotanto on kunnioitettavaa yrittäjien kehittämää puhdasta tutkittua toimintaa. Se tarvitsee tulevaisuuden turvaamiseksi lisää uusiutuvaa tutkimustoimintaa. Valmiin miljoonia maksaneen tutkimusaseman säilyttäminen ja kehittäminen on ehdottoman tärkeää.

Tässä mitataan parlamentaarista selkärankaamme taas kerran. Taittuuko se ilmasto­uskonnon edessä näinkin älyttömiin iskuihin kotimaista ruuantuotantoamme vastaan?

Matti Nikkilä

Liminka