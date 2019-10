Likinäköistä talouspolitiikkaa

Vain päivän kestäneellä budjettiriihellä hallitus pyrkii antamaan itsestään yhtenäisen, dynaamisen ja osaavan kuvan, ikään kuin 55 miljardin vuotuismenot olisivat budjetinlaadinnan koko totuus.

Kansalaisia eli meitä veronmaksajia – joiden syliin jää Musta Pekka – kiinnostaa enemmän, millä keinoin vastaava summa katetaan. Tuntuu siltä, että grammarissa pyörii yhä vaalilupauslevy. Niinpä muutoinkin pitkälle toiveiden varaan rakentuvalta tulopuolelta puuttuu kaksi miljardia euroa.

Kansalaisia huolettaa tieto, että riittämätöntä tulopuolta tilkittäisiin valtion kruununjalokivien osakkeiden myynnillä. Miksi? Sillä ovathan valtion sijoitukset hyvin menestyviin yrityksiin tuottaneet vuosittain 4–5 prosentin osinkotuotot ja samojen osakkeiden arvonnousuna ajanoloon vähintään samankokoiset vuosittaiset lisäykset.

Jos on todella tähdellisiä menotarpeita, niin eikö viisaampaa olisi kattaa ne ulkomaanvelalla? Sen korkohan on nyt noin –0,7 prosenttia. Tietenkin kokonaan eri asia on myydä esimerkiksi Postin osakkeet, mutta tässä lienee se paha puoli, että niiden vaatimaton markkina-arvo ei juuri tilannetta korjaa.

Vielä näköalattomampi on hallituksen kielteinen suhtautuminen – sanoisinko suorastaan asennevamma – ”taitetun palkkaindeksin” poistamiseen. Poisto tulisi korjata kertaluonteisella tasokorotuksella, jolloin palattaisiin vuonna 1995 käytössä olleen puoliväli-­indeksin rakenteeseen.

Poisto kartuttaisi välittömimmin valtion kirstua noin miljardilla veroeurolla. Samalla tukiluukuilta poistuisi merkittävä määrä kansan- ja takuueläkkeensaajia kaikkiaan 1,5 miljoonasta eläkeläisestä.

Tasokorotuksen ansiosta kotimarkkinat vilkastuisivat eläkeläisten ostovoiman kasvaessa nettomääräisesti vajaalla 1,5 miljardilla. Palvelu- ja tuotantoalan pienyritykset uskaltaisivat tällöin ottaa töihin nyt työttömiä työhakijoita. Uskaltaisivat myös kehittää sekä investoida.

Näin valtion verokertymässä alkaisi positiivisen kasvun kierre ilman, että kenenkään veroja tarvitsisi korottaa.

Heikki Elonheimo

Jyväskylä