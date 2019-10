Posti maksaa osinkoja ja palvelut heikkenevät

Kirjeposti on vähentynyt. Tästä syystä Posti nostaa jälleen tariffeja luullen, että se kannattaa, mutta kun ei kannata. Kilpailijat saavat tästä vain lisää kilpailuetua, koska hoitavat postin kuljetukset halvemmalla.

Posti on menettänyt kilpailuasemiaan muille yrityksille. Postipalvelut kuuluvat kuitenkin kansalaisten peruspalveluihin, jotka valtion on taattava – maksoi mitä maksoi. Posti samoin kuin tiet, koulut, vanhustenhoito ja sähkö ovat yhteiskunnan perusrakenteita, jotka tulisi hoitaa omakustannusperiaatteella eikä voitontavoittelun välineinä.

Sipilän hallitus lypsi Postilta lähes 150 miljoonan euron osingot. Tämä tapahtui tilanteessa, jossa Posti oli selvissä vaikeuksissa. Palveluita heikennettiin ja on suunniteltu heikennettävän edelleen. Jos posti kulkisi ja jaettaisiin ongelmitta, sitä käytettäisiin eikä lehtitilauksia peruutettaisi ja virheistä ei vaadittaisi korvauksia.

Posti on joutunut karsimaan palveluitaan saadakseen syntymään voittoa omistajalleen. Postista on viimeisten 7-8 vuoden aikana vähennetty joka vuosi 500–1 000 työntekijää. Postin asiakas on sen palvelutason alenemisena huomannut. Ensimmäisen luokan kirje ei enää ole seuraavana työpäivänä perillä Suomessa. Postia jaetaan vääriin osoitteisiin ja aiheutetaan korvattavia vahinkoja vastaanottajille. Lehtiä ei jaeta ajallaan.

Postin johto selitteli TV1:n A-studiossa (15.10.) heikkoa palvelua työvoimapulalla, jonka se on aiheuttanut itse irtisanomalla postinjakajia. Ei tuollainen työnantaja saa rekrytoitua edes työttömiä töihinsä.

Ahneus ja valtion voiton tavoittelu on paha virhe. Poliitikot tietysti hamuavat verojen lisäksi kaikenlaisia tuloja valtion kassaan, koska he mielellään jakavat vastikkeettomia etuja joka suuntaan. Hoitaisivat myös postin sujuvan kulun.

Postimaksuja pitäisi alentaa, jotta myös yhteiskunnan laitokset ja virastot käyttäisivät Postin palveluja. Halvemmilla hinnoilla kirjeiden määrä kasvaisi.

Postin johto on vaihdettava ja tyylin on muututtava. Valtion on ymmärrettävä, että sen omistaman Postin tehtävä on kuljettaa ja jakaa posti eikä tuottaa voittoa palveluja karsimalla.

Matti Seppälä

Iittala

