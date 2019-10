Peuran lihaa ei päädy myyntiin

Viime aikoina on ihmetelty runsaasti sitä, että hirven ja valkohäntäpeuran lihaa tulee markkinoille hyvin vähän. On pohdittu keinoja, miten sitä saataisiin lisää. Siihen on vain yksi keino: hirvieläinkantojen ja saalismäärien voimakas kasvattaminen.

Nyt hirvieläinten lihatuotto on vain noin kahdeksan miljoonaa kiloa vuodessa. Se on noin kaksi prosenttia Suomessa syötävän lihan määrästä.

Metsästäjää kohti lihaa tulee noin 50 kiloa vuodessa. Se kuluu ihan hyvin metsästäjän perheessä vuoden aikana etenkin, jos metsästäjä lahjoittaa siitä jonkun verran hyville kavereilleen.

Hirvieläinten lihasta tukkurit maksavat reilusti alle 10 euroa/kilo (ruhohinta), eli luiden poistamisen jälkeen kilohinnaksi muodostuu vähän yli 10 euroa.

Metsästäjä olisi seinähullu, jos lähtisi tällä hinnalla myymään hyvää lihaa ja sitten ostaisi perheelleen paljon kalliimmalla hinnalla argentiinalaista nautaa.

Lounais-Suomessa on alueita, joilla on hyvin tiheä peurakanta. Niiltä alueilta on ehkä pääasiassa peräisin myyntiin tuleva riistan liha. Kun monet pitävät nykyisiäkin hirvieläinkantoja liian suurina, niin tuskin niitä voidaan enää paljoa kasvattaa. Toinen mahdollisuus olisi, että hinnat nousisivat merkittävästi.

Epäilen vain, että ostajia ei olisi kovin monia, jos esimerkiksi hirven paistien ja fileiden kuluttajahinnat olisivat haitarissa 100–250 euroa kilo.

Näin ollen jatkossakin Suomessa metsästettyjen hirvieläinten liha menee todennäköisesti lähes kokonaan metsästäjien pakastimiin.

Hannu S. Laine

Hausjärvi