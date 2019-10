Maaseutu – mitä se on?

Mitä maaseutu sana tarkoittaa kaupunkilaiselle? Mitä siellä tehdään? Mitä siellä tapahtuu? Onko se jokin muinainen sana, jolla ei tänä päivänä ole mitään sisältöä kaupunkilaiselle?

Voin kyllä kertoa maaseudusta vieraantuneille kaupunkilaisille, että maaseudulla tehdään elämän edellytykset. Siellä tuotetaan ruokaa lautaselle, siellä pyydystetään kalat pannulle, siellä tehdään takkaan tarvittavat polttopuut, siellä huolehditaan metsänhoidosta ja ennen kaikkea siellä eletään terveellistä elämää. Metsän ja maaseudun rauhallisuutta ja terveyttävää vaikutusta ei voita mikään.

Rauhallisessa maaseutumaisemassa ei ole neonvaloja, ei häiritsevää musiikkia. Totta kait siellä on elämän ääniä, mutta ei hermoja häiritseviä ääniä. Siellä on myös yhteiseloa. Naapurit tuntevat toisensa ja auttavat toisiaan. Se on sitä yhteisöllisyyttä.

Isoäidit ja isoisät ovat saaneet vieraakseen aina lomien aikoihin lapsensa ja lastenlapsensa. Heillä on ollut lomalla mahdollisuus tutustua maaseudun elämään. Mitä sitten kun nämä isovanhemmat ovat poissa? Lapset ja lastenlapset vieraantuvat tästä maaseudun elämästä eli tästä elämästä, jossa tehdään elämän edellytykset.

Ilman maaseutua ei yksinkertaisesti ole elämää – ei ruokaa, eikä meille elämän edellytyksiä.

Marja Tolonen

Oitti

Hausjärvi