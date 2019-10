Onko Fortum ostamassa ilmansaastuttajia?

Energiayhtiö Fortum on lisäämässä omistustaan saksalaisesta jättiyhtiöstä Uniperista. Kaksi vuotta sitten Fortum sai kovan väännön jälkeen ostettua yhtiöstä noin 50 prosentin osuuden. Nyt Fortum on taas ostotuulella ja pyrkii saamaan Uniperista 70,5 prosentin siivua. Mikäli tämä yli 6 miljardin maksava kauppa toteutuu, on se Suomen suurimpia yrityskauppoja.

Ostajalla oli kaksi vuotta sitten suuri vaikeus saada Uniperin ylin johto myötämieliseksi silloiselle kaupalle. Vähän sama tilanne tuntuu taaskin olevan edessä. Vaikka Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo, että aivan liian vähän on kahdessa vuodessa saavutettu, nyt asia on muuttumassa. Tämä tarkoittaa, että kaiken aikaa on kulissien takana tehty hiljaista työtä lisäostojen eteen ja viimeksi on Venäjä väläyttänyt etenemiselle vihreää valoa.

Piensijoittaja ei kaikkia noita isoja suureita ymmärrä, mutta kun yrittää penkoa eri lähteitä niin aina sieltä jotakin irtoaa. Ainakin sen, että siinä ovat kuin Daavid ja Goljat vastakkain. Uniperin liikevaihto oli viime vuonna 80 miljardia ja Fortumin nippa 5 miljardia euroa.

Myllerrys Uniperin ylimmässä johdossa on ollut melkoista, koska toimitusjohtaja Klaus Schäfer jätti tehtävänsä helmikuussa. Myös ay-siipi protestoi voimakkaasti jo kaksi vuotta sitten eka ostoaikeille.

Nyt joutuu kysymään, mitä Fortum on saamassa lisää mahdollisella tulevalla kaupalla? Yhtiöhän markkinoi itseään puhtaana ja ilmastoystävällisenä energian tuottajana. Ei ole salaisuus, että Uniper tuottaa jo Saksassa kaasulaitoksen lisäksi energiaa pääosin hiilivoimaloilla. Näitä on Saksan lisäksi myös Britanniassa, Ranskassa ja Hollannissa.

Miksi Uniperin ylin johto on ollut niin yrmeä ja vastenmielinen myymään osuuksia yhtiöstä? Siksi, että he pelkäävät mahdollisesti uusia isäntiään ja lisäksi omien työpaikkojen menetyksiä.

Uniperia omistaa ainakin kaksi suurta sijoitusyhtiötä: Elliot ja Knight Vinke. Ne ovat ilmoittaneet myyväänsä osuutensa noin 2,3 miljardilla eurolla.

Ehkä kaukonäköiset sijoittajat suuntaavat katseensa ja rahojensa kohtalon tulevaisuuteen. Ilman saastuttajista pitää päästä eroon, kun joku on niitä vielä ostamassa. Onko Fortum se yhtiö, joka on valmis ostamaan näitä saastelaitoksia?

Aarre Kupila

Turku