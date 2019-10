Oman armeijan arvo korostuu, kirjoitti Maaseudun Tulevai­suuden päätoimittaja Jouni Kemppainen 8.10.2019. Hän toteaa, että Yhdysvaltain poistuminen Syyriasta jätti kurdit oman onnensa nojaan ja Turkin hyökkäyksen kohteeksi.

Meillä Suomessa asevelvollisuusarmeija antaa vakautta kaikissa tilanteissa ja hyvän neuvotteluaseman sekä idän että lännen suuntaan. Olemme jatkuvasti kosketuksissa Venäjään ja samalla pitkälle sen asioihin perehtyneitä. Näitä asioita muut länsimaat meiltä kyselevät. Emme ole sodassa emmekä elä sodan uhkan alaisena.

Länsi-Eurooppa varustautuu Venäjää vastaan. Venäjän huolet ovat kuitenkin muualla kuin EU:n ja Suomen alueilla. Sodan jakama Ukraina ja Venäjän eteläpuoliset entiset neuvosto­vallat ovat yhä käytännössä sotatilassa Venäjän kanssa – EU:n alueelta Venäjä hakee ainoastaan ystäviä, ei vihollisia.

Euroopan liittouma painostaa Suomea uusimaan hävittäjäkalustonsa. Suomen vuoden 2020 budjetin kokonaissumma on 57,6 miljardia euroa ja 64 hävittäjän osto maksaa 10 miljardia euroa, ja kaluston käyttö- ja hoitokustannukset lasketaan vuosittain miljardeissa. Lisäksi on päätetty uusien taistelulaivojen hankkimisesta, ja niiden hinta on yhteensä 1,232 miljardia euroa. Tällaiset kohtuuttomat maksut merkitsevät Suomelle velkaa velan päälle.

Nyt on otettava pitkä askel taaksepäin ja luovuttava hävittäjien hankinnasta. Mitä siitä sitten seuraa? Ei ainakaan sodan uhkaa.

Suomen ei pidä konehankinnoista luopumisesta lannistua. Meillä on vahva asevelvollisuusarmeija ja hyvin koulutettu reservi. Nämä asiat on syytä ottaa virallisissa keskusteluissa esille. Näitä ei monilla naapureistamme ole, ja tästä olemme ylpeitä.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi