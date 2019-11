Turhaan tuomittu naudanliha

Viimeisin villitys ilmastonmuutoksen torjumiseksi on naudan lihan syönnin lopettaminen. Toteutuessaan se merkitsisi myös nautakarjan kasvatuksen vähenemistä. Mitä tämä villitys merkitsee ilmastollemme?

Nauta saa energiansa kasvis­ravinnosta, joka on syntynyt auringon energiasta hiili­dioksidin ja veden synteesissä. Nauta ei tuota uutta hiili­dioksidia ilmakehäämme kuten peltilehmämme. Naudat päästävät ilmaan hiilidioksidin lisäksi pötsissään syntyvää metaania. Vaikka metaani on hiilidioksidia 20 kertaa pahempi kasvihuonekaasu, se ei ole ikuista. Se säilyy ilmakehässä 10 vuotta muuttuen lopulta hiilidioksidiksi, joka säilyy ilmakehässä tuhansia vuosia.

Suomessa nautojen pötseissään tuottama metaani on kolmisen prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Nauta ei kaiva maan uumenista uutta hiilidioksidia, vaan käyttää täällä jo olevaa ravintoonsa sitoutunutta luontaista tai ihmisen tuottamaa hiilidioksidia. Nauta ei ole ilmaston lämmittäjä pidemmällä ajan jaksolla. Ilmaston puolesta voimme nauttia naudanlihasta huolettomina.

Fossiilisten polttoaineiden vähentämistarpeesta meillä on laaja yksimielisyys. Tähän on löydetty uusia mahdollisuuksia. Naudankin tuottama metaani on polttoaineiden raaka-aine. Sen talteenotto ilmasta onnistuu varmasti tulevaisuudessa.

Esimerkiksi Nurmoon suunnitellaan bioenergia­laitosta, joka tuottaa vuodessa energiaa 90 000 MWh. Se vastaa yhdeksää miljoonaa litraa dieseliä. Raaka-aine olisi teurastamoiden biojätettä ja karjan lantaa. Valtimolla yksityinen maatilan omistaja rakentaa maatilan biokaasulaitosta.

Pisimmällä fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa uusiutuvilla on Neste. Se valmistaa polttoainetta jätteistä käyttäen kaiken Suomessa saatavilla olevan eläinrasva­jätteen. Nauta taitaa olla omavarainen ravintonsa tuottamiseen tarvittavien polttoaineiden suhteen.

Naudanlihan syönnin tuomitseminen ympäristöllemme haitallisena vähentää mahdollisuuksia korvata fossiilisia polttoaineita kotimaisilla uusiutuvilla. Tätäkö haluamme?

Nauta ei ole ilmasto-ongelma. Siitä taitaa tulla osa sen ratkaisua

Pekka Rautiainen

Joensuu