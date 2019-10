Suomella ei ole varaa EU-jäsenmaksun nousuun

Suomen nettomaksu EU:lle on tänä vuonna kohonnut 580 miljoonaan. Siinä on kyse rahasta, jonka maksamme muille maille saamatta itse mitään vastinetta.

Usein nettomaksusta puhuttaessa unohtuu, että nettomaksu on vain osa koko­naismaksua. Suomi maksaa huomattavasti suuremman summan jäsenmaksua, josta osa palautuu ”EU-tukien” kautta takaisin. Kuitenkin jokainen sentti on omaa rahaa, jonka joudumme hakemaan byrokratian läpi EU:n sääntöjen mukaan. Se ei oikeasti ole mikään ”tuki”, vaan omaa rahaa takaisin.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomella on tämän maksamiseen varaa. Väite on täyttä pötyä, koska velkaannumme nousukauden huipulla ja EU:n komissio jopa antoi Rinteen hallitukselle huomautuksen varojen yli elämisestä. Väite siitä, että maksu olisi vain 105 euroa suomalaista kohti, on harhaanjohtamista. Summa ”vauvasta vaariin” ei kuvaa todellisuutta, joka on useita satoja euroja työssä käyvää kohti.

Jäsenmaksun perusteet sovitaan seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Määrästä ja perus­teista vuodesta 2021 alkaen neuvotellaan parhaillaan. Tämän hetken tiedon mukaan brexitin vaikutuksia ei leikata rahoituksesta, vaan netto­maksajamaat maksavat.

Budjetti paisuu ja uusia yhteisvastuun välineitä yritetään työntää mukaan koko ajan. Suomella olisi tässä vaikuttamisen paikka, koska rahoitus päätetään yksimielisesti, mutta hallitus ei ole aikeissa valvoa maamme etua.

Kaikki muut puolueet paitsi perussuomalaiset sitoutuivat jo vuonna 2018 siihen, että jäsenmaksu kasvaa ja samaan aikaan palautus huononee entisestään. Rahoitamme eurokommunismia tämän seurauksena taas miljardeilla – velaksi tulevien sukupolvien laskuun.

Jani Mäkelä

kansanedustaja (ps.)