Kauramaito, mitä se on?

Käytetäänkö kauramaidon valmistamisessa palmuöljyä, joka on todettu syöpävaaralliseksi? Sekö on sitten terveellisempää kuin oikea, lehmän tuottama maito? Miksi meille tarjotaan maidon nimellä syöpävaaralliseksi luokiteltua palmuöljyä? Sitä, joka on tarkoitettu koneiden ja laitteiden voiteluun.

Kaurahan on nykytietämyksenkin mukaan terveellistä ja lähes kaikille sopivaa ravintoa. Miksi se pilataan? Jos kauran neste onkin maitomaista, niin voisihan sen nimetä toisin, vaikkapa kauran maidoksi.

Lisätään vain n-kirjain, mutta mieluummin joku muu nimi. Maidosta paremmin erottuvaksi tuotteeksi ilman syöpävaarallisia aineita.

Anja Säkkinen

Sotkamo