Mielipidepalstalla on väännetty kättä terveellisestä ruokavaliosta. Nimi ei ruokavaliota pahenna eikä paranna. Pääasia on, että se on terveellinen, ilmastoystävällinen ja halpa.

Ruoka on osa suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. Täällä Pohjois-Savossa Kallaveden ruokavalio, johon lähes päivittäin kuuluvat kalakukko ja sisäjärvien paistetut tai keitetyt kalat, on savolaisen kulttuurin syvintä ydintä.

Kallaveden ruokavaliossa herkutellaan harvoin punaisella lihalla ja syödään niukasti maitotaloustuotteita. Luomukananmunat kuuluvat pohjoissavolaisiin ruokapöytiin lähes joka päivä.

Pohjoissavolaisen mäkimaiseman loivan, etelään viettävän aurinkorinteen hiekkaperäisessä multamaassa kasvatetut perunat, vihannekset, juurekset, puutarhamarjat sekä rukiista leivottu leipä höystettynä metsämarjoilla on terveellistä, ilmastoystävällistä ja halpaa.

Luomuperuna ja porkkana lautasella on todellinen ekoteko.

Taito Taskinen

Kuopio