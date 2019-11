Kalmari vastaa Pitkolle ja Keräselle

Olen samaa mieltä kollegani Jenni Pitkon ja Silja Keräsen kanssa siitä, että maatalous on osa ilmasto-ongelmien ratkaisua, kuten he kirjoittavat (MT 1.11.). Ei syyllinen, mitä mielikuvaa vihreät usein lietsovat. Maatalouden osuus päästöistä oli kirjoituksessakin virheellisesti tuplattu.

Olkaamme kiitollisia maanviljelijöille ja metsänomistajille heidän työstään toisten kasvihuonepäästöjen kompensoimiseksi – ala nielee jopa puolet maamme hiilidioksidipäästöistä. Iso kiitos myös kulttuurimaisemien ja monimuotoisuuden ylläpidosta – useat hyönteis- ja lintulajit ovat täysin riippuvaisia naudoista ja niiden laitumista.

Maassamme on aina tullut toimeen vain luonnon ehtoihin sopeutumalla. Maidon- ja lihantuotannolla on suuressa osassa maatamme pitkät perinteet, sillä vaihtoehdot ovat vähissä. Pohjoisessa Suomessa leipäviljoille ja valkuaiskasveille kasvukausi on auttamattomasti liian lyhyt.

Olen tehnyt paljon töitä kotimaisen kasviproteiinin viljelyn edistämiseksi. Kannustan kokeiluihin sekä viljelyn että jalostuksen osalta. Uskon että olemme menestystaipaleella vasta alussa. Kaikkialle valkuaiskasvien viljely ei kuitenkaan istu. On tärkeää huomioida monimuotoisuus myös suomalaisten tilojen osalta.

Jos nyt käännämme kuluttajamielipiteen pieniä perhetiloja vastaan, koskee se ensin pohjoista Suomea. Siellä ei ole mahdollisuuksia vaihtaa tuotantosuuntaa tai tehdä kokeiluja kuten eteläisillä kollegoilla.

Olen kuitenkin iloinen keskustan ja vihreiden toisiaan tukevasta näkemystenvaihdosta hallituksessa. Kun löydämme yhteisen linjan, se on varmasti ylisukupolvisesti kestävä ja tulevaisuuteen katsova.

Jos te vihreät haluatte nähdä uutisissa lisää poltettavia sademetsiä, puhukaa vääristellen kotimaisesta kotieläintuotannosta ja kannustakaa valitsemaan soija, tofu tai avokado. Jos taas teillekin on tärkeää nähdä laitumella ruohoa syövä lehmä ja kuulla pääskyn liverrys, kertokaa ylpeinä suomalaisesta tuotantotavasta ja kannustakaa muitakin valitsemaan kotimaista maitoa.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk)