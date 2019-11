Elämme suden ehdoilla

Elämme edelleen suden ehdoilla, vaikka ihminen on ravintoketjun huipulla ja voi määritellä muun muassa susien määrän omalla asuinalueellaan. Tätä oikeutta ihmisen tulisi myös käyttää. Ministeriön juuri julkaisemassa susien hoitosuunnitelmassa edistetään susien sietämistä. Tämä tarkoittaa, että susien määrä lisääntyy edelleen.

Maaseudulla asuva ihminen joutuu edelleen elämään pelossa. Noin puolet tilanteista, joissa susi on tappanut koiran, on tapahtunut pihapiirissä. Samoissa pihapiireissä leikkivät yleensä myös pienet lapset. Metsästyskoirat eivät saa olla rauhassa edes niille tarkoitetuissa häkeissä. Talon sisällä koira on turvassa, mutta monet koirarodut viihtyvät vain ulkona. Näin on ollut vuosisatoja, silloin kun susi eli vielä metsän kätköissä.

Tuotantoeläimiin kohdistuvat hyökkäykset ovat hyvin yleisiä. Tällöin on kyse yrittäjän elinkeinosta ja hänen perheensä toimeentulosta.

Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia jokaisen turvallisuudesta. Suurpetojen aiheuttamiin vahinkoihin käytetään vuosittain yli 10 miljoonaa euroa. On erikoista, että meillä on varaa maksaa petojen aiheuttamista vahingoista, kun voisimme ne jo ennakolta estää.

Venäjällä susi ei ole uhanalainen laji. Karjalan Sanomat uutisoi 30.10.2019, että alueelle on myönnetty susien kaatamiseen 2 750 kaatolupaa. Siellä myös maksetaan jokaisesta pyydetystä sudesta palkkio. Suden metsästys ei ole täysin kielletty myöskään kaikissa EU-maissa. Suden kannanhoidollinen metsästys tulisi olla myös meillä mahdollista.

Olen vuosia seurannut huolestuneena suurpetopolitiikkaamme ja tiedostanut suurpetojen lisääntymisen myötä tulevat ongelmat. Uusi susien hoitosuunnitelma ei paranna tilannetta.

Katseet tulee kohdistaa entistä tiukemmin asiasta vastaavaan vastuuministeriin sekä valiokunnan puheenjohtajaan. Mikäli hallituskausi kestää täydet neljä vuotta, he jäävät todennäköisesti historiaan lopettamalla muun muassa metsästyskoirakulttuurin tietyillä alueilla Suomesta. EU:n taakse on turha piiloutua.

Yhteiskunnan on huolehdittava jokaisen turvallisuudesta. Maataloustuottajan elinkeino sekä metsästyskoiraharrastus on turvattava.

Kari Kulmala

Siniset ry:n puheenjohtaja

Rääkkylä