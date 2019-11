Suomen uskonnonvapaus ja kansallismielisyys

Suomessa pääosa toimittajista jotka esiintyvät median pääkanavilla miltei päivittäin haluavat tarkoitushakuisesti johdattaa suomalaisia haluamaansa suuntaan. Tämä näkyy esimerkiksi sellaisten poliitikkojen kuten Laura Huhtasaaren ja Päivi Räsäsen kohtelussa negatiivisessa valossa. Nämä molemmat poliitikot puolustavat perinteisiä arvoja jotka perustuvat uskonnon ja suomalaisuuden syvimpään olemukseen.

Heitä kuitenkin vähätellään ja aliarvioidaan sen perusteella, että he haluavat pitää nämä arvot jatkossakin voimassa. Laura Huhtasaari vastasi perjantaina 1.11. toimittajan tarkoitushakuiseen kysymykseen ”etnisestä profiloinnista”. Huhtasaari totesi, että kansallismielisyys ei ole aatteena vaarallinen, mutta imperialismi, natsismi ja kommunismi sen sijaan ovat vaaral­lisia. Kansallismielisyydestä hän totesi, että se on rikkaus ihmiselle, se että on kiintynyt omaan maahansa ja haluaa pitää taloudellisen ja hallinnollisen itsemääräämisoikeiden. Huhtasaari totesi, että EU on suurvaltaprojekti, joka haluaa lakkauttaa kansallisvaltiot.

Päivi Räsästä puolestaan on hiillostettu raamatun siteeraamisesta eduskunnassa ja jopa rinnastettu tämä vihapuheeseen. Äskettäin hän on ollut poliisikuulustelussa neljä tuntia asian vuoksi, hän ei kuitenkaan peru siteeraustaan.

Näitä lukiessa tulee mieleen, että saako Suomessa enää olla isänmaallinen ja onko uskonnonvapaus enää voimassa?

Aivan käsittämättömältä tuntuu, jos näin ei ole. Mikä on tilanne sitten, kun olemme tulevassa EU-liittovaltiossa. Sitä kauhuskenaariota ei halua edes ajatella.

Antti Esala

Honkajoki