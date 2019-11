Kausityölain tavoitteena sujuva ja selkeä lupajärjestelmä

Otsikon teksti on ollut kaunis ajatus kausityödirektiivin vaikutuksia ja tavoitteita mietittäessä.

Valitettavasti kausityölain säätäminen ja direktiivin tulkitseminen on Suomessa epäonnistunut pahasti: kausityölupien hakeminen on aiempaa hankalampaa ja kalliimpaa.

Tällä hetkellä kausityötodistuksen täyttää työntekijä, joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä internetistä tai paperiversiona.

Voitte varmasti kuvitella, kuinka helppoa hakemuksen tekeminen on ukrainalaiselle, joka ei ole koskaan opiskellut englantia, tai yrittää täyttää sitä ilman työnantajan apua.

Käytännössä nyt molemmat osapuolet täyttävät hakemuksen. Lisäksi hakemuksen sisältö on huonosti laadittu, samaa asiaa kysytään monta kertaa. Huolta viljelijöissä herättää etenkin, että maahanmuuttovirasto (Migri) irtisanoo henkilökuntaa ja kausityötodistusten hakuaika pitenee (HS 24.10.).

Kausityötodistuksessa on Suomen edellyttämänä merkittävä tarkka työn alkamisajankohta. Vaikka kausityölaki direktiivissä, artiklassa 13, maahanpääsyn edellytyksistä mainitaan, että se määritetään mahdollisuuksien mukaan.

Lakia voitaisiin helpottaa ja tarkan alkamisajankohdan tilalle voitaisiin vain määritellä, mille kuukausille työ ajoittuu. Meidän on hyvin vaikea arvioida tammikuussa tai maaliskuussakaan tarkkaan mansikanpoiminnan alkua. Haku on tehtävä viimeistään maaliskuussa yt-neuvotteluiden vuoksi, jolloin lupien käsittelyyn on varattava kahdesta kolmeen kuukautta.

Tämä on täysin järjetön ja epäreilu tilanne niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Yhä useampi kausityöntekijä jättää tulematta töihin kankean ja kalliin prosessin vuoksi.

Viljelijät kokevat suurimmiksi ongelmaksi byrokratian määrän, työnalkamisajankohdan tarkan määrittämisen sekä sen, että siirtyminen tilalta toiselle on tehty lähes mahdottomaksi.

Kausityötodistusten ja lupien käsittely tulisi siirtää ulkoministeriön tehtäväksi. Kausityötä koskevassa direktiivissä mainitaan, että jäsenvaltio määrittää missä hakemukset ja luvat vastaanotetaan ja käsitellään.

Ei ole mitään syytä sälyttää liki 20 000 hakemuksen joka keväinen kaaos Migrin hoidettavaksi, ulkoministeriö on hoitanut ennen vuotta 2018 kaiken tämän edullisesti ja mallikkaasti.

Hakemusprosessista tulisi tehdä enemmän työnantajavetoinen. Tämän kaiken sälyttäminen kielitaidottomille työnhakijoille on kohtuutonta.

Noora Räsänen

marjatilayrittäjä

Leppävirta