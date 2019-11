Sudet vähenevät hirvieläinten kantaa leikkaamalla

Kari Kulmala kirjoitti, että ”Elämme suden ehdoilla” ja peräänkuulutti susien kaato­lupien lisäämistä (MT 11.11.).

Sudet ovat lisääntyneet Suomessa, koska täällä on niille valtavasti ruokaa. Metsästäjät ovat saaneet tehokkaalla riistanhoidollaan (muun muassa talviruokinta ja valikoiva metsästys) valkohäntäpeuran ja metsäkauriin lisääntymään holtittomasti – ja nyt mukaan on tullut myös villisika. Hirvikantakin on kasvatettu kestämättömäksi.

Näiden eläinten ainoat luonnolliset viholliset ovat susi ja ilves. Hirvieläimet ja villisika tuottavat laskel­mien mukaan moninkertaiset vahingot metsä-, viljelys- ja puutarha­tuhoina kuin mitä muutama susi saa aikaan kotieläimille.

Lisäksi hirvieläimet aiheuttavat yli 12 000 liikennevahinkoa vuodessa, osa näistä kuolemaan johtavia.

Valkohäntäpeura ja kauris levittävät punkkiensa välityksellä puutiaisaivo­kuumetta, joka vuosittain johtaa useampaan kuolemantapaukseen.

Hirvieläimet siis tappavat useampia ihmisiä vuodessa, kun taas susi ei ole yli sataan vuoteen tappanut yhtään. Jos huomioidaan, että susi syö vuodessa noin 50 hirvieläintä tai villisikaa, susi on suorastaan hyötyeläin.

Jos Suomessa halutaan vähentää susien määrää, metsästäjien pitää lopettaa tänne kuulumattomien vieraslajien – peura, kauris, villisika – talviruokinta.

Silloin näiden eläinten kanta pienenee automaattisesti ja sen myötä sudet vähenevät ruuan puutteessa.

Myös se seikka, että metsästäjät jättävät ampumiensa hirvieläinten teurastusjätteet metsiin, on omiaan lisäämään susikantaa. Tämä jätemäärä on tuhansia tonneja metsästyskaudessa, ja se totuttaa sudet yhdistämään ihmisen hajun helppoon ruokailuun.

Leena Kauppila

Espoo